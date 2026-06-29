Ο διαγωνισμός του ΕΚΠΑ που συνδέει φοιτητές με την καινοτομία και την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα, η κυβερνοασφάλεια και οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Για πολλούς φοιτητές, όμως, η επαφή με αυτές τις τεχνολογίες περιορίζεται συχνά στο αμφιθέατρο ή στο εργαστήριο.

Ο 4ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας 2026 του ΕΚΠΑ φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δουλέψουν πάνω σε πραγματικές προκλήσεις της αγοράς και να αναπτύξουν λύσεις με πρακτική εφαρμογή.

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά καλεί φοιτητές όλων των βαθμίδων να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τεχνολογία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ΕΚΠΑ και έχει στόχο να φέρει πιο κοντά το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν λύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογικές προκλήσεις που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς, αποκτώντας εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς στο πλαίσιο των κλασικών σπουδών.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην έννοια της Ανοικτής Καινοτομίας (Open Innovation), δηλαδή στη συνεργασία πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και ερευνητών για την παραγωγή νέων ιδεών με πρακτική εφαρμογή. Δεν πρόκειται για μια ακαδημαϊκή άσκηση. Οι ομάδες καλούνται να προσεγγίσουν υπαρκτά προβλήματα της αγοράς, να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις και να εξετάσουν ακόμη και το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Οι θεματικές του φετινού διαγωνισμού κινούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης ζήτησης, συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρησιακές λειτουργίες, εργαλεία ανίχνευσης οικονομικής απάτης, εφαρμογές κυβερνοασφάλειας για περιβάλλοντα AI, καθώς και λύσεις fintech που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτίωση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εργαστούν πάνω σε προκλήσεις που αφορούν predictive analytics, έξυπνα συστήματα πρόβλεψης ζήτησης προϊόντων, αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω AI agents, συστήματα ανίχνευσης απάτης και πιστωτικού κινδύνου, εργαλεία προστασίας εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και καινοτόμες εφαρμογές blockchain και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η διεπιστημονικότητα. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν τη συνεργασία φοιτητών από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, θεωρώντας ότι οι καλύτερες λύσεις προκύπτουν όταν συνδυάζονται τεχνολογικές, οικονομικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και οι φοιτητές που υποβάλλουν ατομική αίτηση μπορούν στη συνέχεια να ενταχθούν σε ομάδες που θα δημιουργηθούν από τους διοργανωτές, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια. Αρχικά πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και ακολουθεί η δημιουργία των ομάδων. Στη συνέχεια διεξάγεται η κυρίως διαγωνιστική διαδικασία, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 6 έως 8 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις τεχνολογικές προκλήσεις, θα επιλέξουν εκείνη με την οποία επιθυμούν να ασχοληθούν και θα υποστηριχθούν μέσα από mentoring, τεχνική καθοδήγηση και εξειδικευμένα εργαστήρια.

Οι ομάδες δεν θα αξιολογηθούν μόνο για την τεχνική ποιότητα της λύσης τους. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν η καινοτομία, η δυνατότητα εφαρμογής, η γνώση της αγοράς, η επιχειρηματική διάσταση της πρότασης και η ποιότητα της παρουσίασης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν το πρόβλημα που επέλεξαν να αντιμετωπίσουν, τη λύση που ανέπτυξαν, το επιχειρηματικό μοντέλο, την αγορά-στόχο, τον ανταγωνισμό και το σχέδιο υλοποίησης.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα proof of concept ή πρωτότυπο (MVP), αποδεικνύοντας ότι η ιδέα τους μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Παράλληλα, θα κληθούν να εξετάσουν τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης της λύσης τους, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία που συνήθως συναντά κανείς σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς επιταχυντές.

Τα βραβεία έχουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα συμμετάσχει με όλα τα έξοδα καλυμμένα στο Mobile World Congress 2027 στη Βαρκελώνη, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση ψηφιακών τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών. Η δεύτερη ομάδα θα λάβει χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και η τρίτη 1.000 ευρώ. Παράλληλα, θα εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δώρο καλωσορίσματος αξίας 30 ευρώ, μέσω της εφαρμογής Snappi, για την προμήθεια εργαλείων και συνδρομών που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των ιδεών τους.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται από τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ με την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και της ψηφιακής τράπεζας Snappi. O ΣΕΚΕΕ και η Snappi συμμετέχουν ενεργά και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών προκλήσεων, φέρνοντας τους φοιτητές σε επαφή με πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας της Μονάδας «Αρχιμήδης» στη διεύθυνση archimedes.uoa.gr.

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και η καινοτομία μετασχηματίζουν την οικονομία με πρωτοφανή ταχύτητα, ο διαγωνισμός του ΕΚΠΑ προσφέρει κάτι περισσότερο από μια διάκριση ή ένα βραβείο. Δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη, να συνεργαστούν με ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων και να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ