Βουλή: Μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ στους τομείς εκπαίδευσης κι επιστημονικής έρευνας

Η Βουλή των Ελλήνων στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφειά της μέσω της αμέριστης στήριξης στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, υπέγραψε σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) που συμπληρώνει φέτος 190 χρόνια αδιάλειπτης και επιτυχημένης προσφοράς στη γνώση και την Επιστήμη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, το Μνημόνιο, διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης, προβλέπει τη συνεργασία των δύο κορυφαίων θεσμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της πρακτικής άσκησης φοιτητών, της διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων και της προώθησης της δημοκρατικής και θεσμικής παιδείας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υπογράφοντας το σχετικό Μνημόνιο μαζί με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, κ. Γεράσιμο Σιάσο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Όπως επεσήμανε, και το Μνημόνιο αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η Βουλή εδώ και αρκετό καιρό για την εξωστρέφειά της, τονίζοντας ότι «το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να περικλείεται μόνο μέσα σε αυτούς τους τοίχους, αλλά να βγαίνει έξω από αυτούς, στην κοινωνία».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί πρωτοβουλία του προέδρου της Βουλής, έχοντας όμως και την ομόφωνη στήριξη των πολιτικών κομμάτων της Βουλής.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε, «ως πρώτη καλή ένδειξη αυτής της συνεργασίας εκ μέρους της Βουλής προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών», πως «η Βουλή των Ελλήνων θα κάνει χορηγία στη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία». Η εν λόγω χορηγία θα τεθεί προς έγκριση σε επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για την τρίτη κατά σειρά χορηγία που γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πριν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας.

Δηλώνοντας ιδιαίτερα ευτυχής και ο ίδιος ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της Βουλής εξήρε την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ιδρύματος αλλά και τη σπουδαία συμβολή του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων απόφοιτων.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ τόνισε ότι «η σημερινή στιγμή έχει πολύ ισχυρό θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς δύο ιστορικοί θεσμοί του κράτους, πρώτα απ' όλα η Βουλή των Ελλήνων, αλλά και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπορεύονται στην παιδεία, στην προσφορά, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην έρευνα και στην καινοτομία».

Αναφέρθηκε στις «πολλές γενναιόδωρες ευεργεσίες του Κοινοβουλίου προς το Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τόσο προς τη Σχολή Επιστημών Υγείας, την Οδοντιατρική Σχολή, προς το νοσηλευτικό τμήμα και τώρα προς το Νοσοκομείο Σωτηρία, όπου η Βουλή των Ελλήνων ήδη έχει εγκαταστήσει εκεί μια πολύ μεγάλη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με 50 κλίνες και συνεχίζεται αυτή η προσφορά προς το συγκεκριμένο νοσοκομεία, ενώ θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες».

Όπως ανέφερε ο κ. Γ. Σιάσος, στο πλαίσιο του Μνημονίου, «το Πανεπιστήμιο θα συνδράμει τη Βουλή των Ελλήνων, παρέχοντας τεχνογνωσία την οποία θα αξιοποιήσει το Κοινοβούλιο σε σειρά δράσεων και τεχνικών έργων που έχει προγραμματίσει».

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρέστησαν επίσης οι αντιπρυτάνεις του ΕΚΠΑ κ.κ. Στάθης Ευσταθόπουλος και Χρήστος Καραγιάννης, καθώς και ο πρώην πρύτανης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και ειδικός σύμβουλος του προέδρου της Βουλής, κ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος.

ΦΩΤΟ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ/ΓΡ. ΤΥΠΟΥ/ΦΡ. ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ