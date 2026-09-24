Κιμαδοπιτάκια κουρού



της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ

150-200 gr κιμά μοσχαρίσιο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1 πρέζα κύμινο



100 gr γραβιέρα τριμμένη

Αλάτι

Πιπέρι



ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ

100 gr στραγγιστό γιαούρτι

80 gr βούτυρο λιωμένο και κρύο

80 gr ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο



2 κ.σ. κεφαλοτύρι ψιλοτριμμένο

2 πρέζες αλάτι

Λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ



250 gr αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (και λίγο επιπλέον)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1 κρόκο αυγού χτυπημένο με λίγο νερό

Λίγο σουσάμι και μαυροσούσαμο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ



Ετοιμάζουμε πρώτα τη γέμιση για να κρυώσει: Ζεσταίνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι το ελαιόλαδο και ροδίζουμε πολύ καλά τον κιμά χωρίς να ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε για 4-5 λεπτά να μαλακώσει.

Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και κύμινο.

Μόλις στεγνώσει τελείως το μείγμα, το αποσύρουμε από τη φωτιά. Όταν κρυώσει, ενσωματώνουμε και τη γραβιέρα.

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ το γιαούρτι, το βούτυρο, το λάδι, το κεφαλοτύρι, το αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Αναμειγνύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και τα προσθέτουμε στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά.

Ανακατεύουμε με κουτάλι μέχρι να αποκτήσουμε μια μαλακή, λαδερή και απαλή ζύμη.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε μπάλες των 50 γρ.

Ανοίγουμε μια μπάλα ζύμης σε φύλλο πιέζοντάς την ανάμεσα στις παλάμες μας.

Βάζουμε λίγη γέμιση κιμά και κλείνουμε σε μισοφέγγαρο.

Ακουμπάμε την ατομική κουρού σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και τσιμπάμε περιμετρικά τις ενώσεις με πιρούνι για να εγκλωβίσουμε τη γέμιση. Κατά τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε και τις υπόλοιπες κουρού με κιμά.

Αλείφουμε την επιφάνειά τους με διάλυμα κρόκου-νερού και πασπαλίζουμε με σουσάμι και μαυροσούσαμο.

Ψήνουμε τις κουρού σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν ομοιόμορφα.

Tips

Αν ο χώρος της κουζίνας είναι αρκετά ζεστός, παγώνουμε τη ζύμη στο ψυγείο σκεπασμένη για 5-10 λεπτά, για να τη δουλέψουμε και να την πλάσουμε πιο εύκολα.