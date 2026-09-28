Με επιτυχία το πρώτο DEAFestival στην Καλαμάτα - Κυρίαρχο μήνυμα η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση

Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε το DEAFestival 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας στην πόλη μέλη της κοινότητας των κωφών και βαρηκόων από πολλές περιοχές της χώρας και δημιουργώντας ένα διήμερο πολιτισμού, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την ισότιμη πρόσβαση.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τον Επιμορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κωφών Βαρηκόων Μεσσηνίας, σε συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατάφερε από την πρώτη της παρουσία στην πόλη να προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών και να αναδείξει με εξωστρέφεια την ταυτότητα, τον πολιτισμό και τη δημιουργική έκφραση της κοινότητας των κωφών.

Οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη μεταφορά της πλειονότητας των προγραμματισμένων δράσεων από την κεντρική πλατεία στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί ο χαρακτήρας και η δυναμική της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα εξελίχθηκε με τη συμμετοχή ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, οικογενειών, φορέων και επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πτυχές της κουλτούρας των κωφών και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Καλλιτεχνικές παραστάσεις, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, ενημερωτικές δράσεις και ομιλίες έθεσαν στο επίκεντρο ζητήματα προσβασιμότητας, κοινωνικής ένταξης και ισότιμης συμμετοχής. Παράλληλα, οι δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, τα περίπτερα και οι διαδραστικές δράσεις έδωσαν περισσότερο ανοιχτό και συμμετοχικό χαρακτήρα στο φεστιβάλ.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το μουσικό σκέλος της διοργάνωσης, με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Eva Imeri, αλλά και την ορχήστρα κρουστών Batala Athens, σε ένα πρόγραμμα όπου η μουσική συνυπήρξε με τη ζωντανή απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, μεταφέροντας στην πράξη το μήνυμα της προσβάσιμης πολιτιστικής εμπειρίας.

Το φετινό DEAFestival πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Κωφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών, με κεντρικό μήνυμα το «Declaring Deaf People’s Human Rights», δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στην προβολή της κοινότητας αλλά και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της στην καθημερινή ζωή.

Η επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης στην Καλαμάτα αφήνει ως παρακαταθήκη κάτι περισσότερο από ένα επιτυχημένο πολιτιστικό γεγονός. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη εξοικείωση της τοπικής κοινωνίας με την κοινότητα των κωφών και, κυρίως, για έναν πιο ουσιαστικό διάλογο γύρω από την προσβασιμότητα.

Η ευχή είναι διοργανώσεις όπως το DEAFestival να συμβάλουν σταδιακά στη γεφύρωση της απόστασης που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στη θεωρητική αναγνώριση της ισότιμης πρόσβασης και στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί πολίτες στην καθημερινότητά τους. Μια απόσταση που παραμένει εμφανής και σε τοπικό επίπεδο, καθώς βασικές υπηρεσίες της Καλαμάτας δεν διαθέτουν διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, με αποτέλεσμα η αυτονόητη για πολλούς επικοινωνία με δημόσιες και άλλες υπηρεσίες να εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για τους κωφούς πολίτες.