Μυστική Αποστολή εξετελέσθη στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου

Μυστικοί φάκελοι άνοιξαν, Κρυφές Ικανότητες αποκαλύφθηκαν, παιδιά κατέκλυσαν τη σκηνή, μικροί και μεγάλοι τραγούδησαν, χόρεψαν, έπαιξαν και ολοκλήρωσαν τη μία αποστολή μετά την άλλη σε μια ξεχωριστή διαδραστική γιορτή του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης στο Πεδίον του Άρεως.

Η εκπαιδευτική εκστρατεία «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» ζωντάνεψε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου και για περισσότερο από μία ώρα τίποτα δεν θύμιζε μια συνηθισμένη παρουσίαση βιβλίου.

Τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή και έγιναν Μυστικοί Πράκτορες. Γνώρισαν τους ήρωες του βιβλίου, τη Χλόη και τον Κίρι, δοκιμάζοντας την παρατηρητικότητά τους, ανακάλυψαν τους «Σαμποτέρ» και τους «Συμμάχους» που κρύβονται στις σκέψεις μας και με ταμπελάκια «ΝΑΙ - ΟΧΙ - ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;» στα χέρια έμαθαν να ξεχωρίζουν τα όρια που μας προστατεύουν από τους φόβους που μπορεί να μας εμποδίζουν να δοκιμάσουμε κάτι που θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο για εμάς και τους γύρω μας.

Ανάμεσα στις αποστολές ο Μουσικός Πράκτορας Πάφι, ο «άνθρωπος-ορχήστρα», ξεσήκωνε μικρούς και μεγάλους με μουσική, τραγούδι, χορό και μουσικοκινητικά παιχνίδια, ενώ ο Αρχιπράκτορας Γιάννης Βουράκης, ηθοποιός και εμψυχωτής, έδινε με χιούμορ και αστείρευτη ενέργεια το σύνθημα για τη μία απόρρητη αποστολή μετά την άλλη.

Από το Μυστικό Αρχηγείο που βρίσκεται σε κάποιο άκρως απόρρητο σημείο… 30 μέτρα κάτω από τη Γη, η Αρχηγός της Μυστικής Αποστολής Άννα Σπίνου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και η Υπαρχηγός Κωνσταντίνα Γιαννάκη, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, αποκάλυψαν στους νέους πράκτορες ότι Κ.Ι.2 = Κυστική Ίνωση + Κρυφές Ικανότητες, αλλά και το πραγματικό «Αρχηγείο» πίσω από τη Μυστική Αποστολή, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης.

Μαζί τους η Ψυχή και Αρχιτέκτονας της Μυστικής Αποστολής Λιάνα Δενεζάκη, συγγραφέας και εικονογράφος του βιβλίου και συνδημιουργός της εκστρατείας, μίλησε για τη δημιουργική διαδρομή της Χλόης και του Κίρι, ενώ η Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής Ζωή Κρόκου ανέδειξε την εκπαιδευτική διάσταση της εκστρατείας και την εφαρμογή της στην σχολική τάξη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Πίσω από το παιχνίδι μια πολύ πραγματική αποστολή

Πίσω από τους μυστικούς κωδικούς, τα τραγούδια, τα γέλια και τα παιχνίδια κρύβεται μια πολύ πραγματική αποστολή, να φέρουμε στο φως τις Κρυφές Ικανότητες κάθε παιδιού.

Με αφετηρία την Κυστική Ίνωση και τις αόρατες προκλήσεις που μπορεί να συνοδεύουν τη ζωή με μια χρόνια νόσο, η εκπαιδευτική εκστρατεία «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενθαρρύνοντάς τα να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και να καλλιεργήσουν όσα κρύβουν μέσα τους

Θάρρος, αυτοπεποίθηση, συνεργασία, φροντίδα, φαντασία, ενσυναίσθηση, αποδοχή της διαφορετικότητας και η δύναμη του ΜΑΖΙ βρίσκονται στην καρδιά της εκστρατείας.

Η Χλόη, η ηρωίδα της ιστορίας, έχει Κυστική Ίνωση, όμως δεν ορίζεται από αυτήν. Όπως κάθε παιδί, η Χλόη έχει δυσκολίες, φόβους, αλλά και όνειρα και δυνάμεις που καλείται να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει.

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και ασθενής με Κυστική Ίνωση, Άννα Σπίνου, δήλωσε:

«Στη ζωή με Κυστική Ίνωση υπάρχουν δυσκολίες και περιορισμοί που συχνά δεν φαίνονται στους έξω. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις μέσα μας που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε, μέχρι να χρειαστεί να τις ανακαλύψουμε. Από αυτή τη σκέψη γεννήθηκε η “Μυστική Αποστολή”, από την ανάγκη να μιλήσουμε στα παιδιά για την Κυστική Ίνωση, αλλά κυρίως να τους δώσουμε τα ερεθίσματα για να ανακαλύψουν όσα κρύβουν μέσα τους.

Στην πορεία καταλάβαμε ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο την Κυστική Ίνωση, αλλά όλα τα παιδιά. Έτσι το Κ.Ι. – Κυστική Ίνωση έγινε Κ.Ι.² = Κυστική Ίνωση + Κρυφές Ικανότητες. Και βλέποντας τα παιδιά να συμμετέχουν με τόσο ενθουσιασμό σε κάθε δράση, καταλαβαίνουμε ότι το μήνυμα της Μυστικής Αποστολής βρίσκει πραγματικά τον δρόμο του.

Νιώθω πραγματικά τυχερή που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι μαζί με τη Λιάνα Δενεζάκη. Δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ έναν άνθρωπο που θα προσέγγιζε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα με περισσότερη ευαισθησία, σεβασμό και πραγματική αγάπη. Κατάφερε να δώσει μορφή, χρώμα και φωνή σε βιώματα από τη ζωή με την Κυστική Ίνωση, χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αλήθεια τους και να δημιουργήσει μια ιστορία που μπορεί να αγγίξει κάθε παιδί. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Λιάνα που πίστεψε στο όραμά μας και το έκανε και δικό της, αλλά και σε όλη την υπέροχη ομάδα της Μυστικής Αποστολής που του δίνει ζωή.

Γιατί αυτό θέλουμε τελικά να αφήσει η Μυστική Αποστολή σε κάθε παιδί, την πίστη στις δικές του δυνάμεις ώστε να ανακαλύπτει τις Κρυφές Ικανότητές του και να τολμά να ονειρεύεται μια ζωή με… Απεριόριστη Ανάσα.»

Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου και μητέρα παιδιού με Κυστική Ίνωση, Κωνσταντίνα Γιαννάκη, σημείωσε:

«Πίσω από το φανταστικό Αρχηγείο της Μυστικής Αποστολής υπάρχει ένα πραγματικό Αρχηγείο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης. Εδώ και 43 χρόνια η αποστολή μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με Κυστική Ίνωση και τις οικογένειές τους, να διεκδικούμε καλύτερη φροντίδα και ποιότητα ζωής και να ευαισθητοποιούμε την κοινωνία για τη νόσο.

Ως μητέρα παιδιού με Κυστική Ίνωση πιστεύω ότι είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν τη νόσο και να μαθαίνουν να βλέπουν τον άνθρωπο πέρα από αυτήν. Θέλω τα παιδιά με Κυστική Ίνωση να μεγαλώνουν σε μια κοινωνία όπου δεν θα αισθάνονται ότι πρέπει να κρύψουν τη νόσο τους ή να ντρέπονται γι’ αυτήν, αλλά θα μπορούν να μιλούν ανοιχτά για τις δυσκολίες τους και να γίνονται αποδεκτά γι’ αυτό που είναι.

Με τη “Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²” θέλουμε να καλλιεργήσουμε από μικρή ηλικία την ενσυναίσθηση και την αποδοχή, βοηθώντας παράλληλα κάθε παιδί, όποιες κι αν είναι οι ορατές ή αόρατες δυσκολίες, οι φόβοι ή οι ανασφάλειες που αντιμετωπίζει, να ανακαλύψει τις δικές του Κρυφές Ικανότητες.»

Η Λιάνα Δενεζάκη, συγγραφέας και εικονογράφος του βιβλίου και συνδημιουργός της εκπαιδευτικής εκστρατείας, αποκάλυψε και κάτι ακόμα για τη γέννηση των δύο ηρώων:

«Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο σε όλο αυτό που συμβαίνει. Η Χλόη και ο Κίρι ξεκίνησαν κάποτε ως δύο χαρακτήρες που σχεδίαζα στο χαρτί και σήμερα τους βλέπω να έχουν τη δική τους ζωή, να συναντούν παιδιά, να μπαίνουν στις τάξεις και να γίνονται αφορμή για παιχνίδι, σκέψη και συζήτηση.

Για μένα όμως κρύβουν και κάτι πολύ αληθινό. Η Χλόη είναι η Άννα Σπίνου και ο Κίρι ο εσωτερικός της καθοδηγητής. Είναι η φωνή μέσα της που την ενθαρρύνει να συνεχίζει και να πιστεύει στις δυνάμεις της, άρα με έναν τρόπο είναι πάλι η Άννα. Είναι η δική της ιστορία, ο δικός της αγώνας να ζει με μια νόσο που φέρνει καθημερινές δυσκολίες και περιορισμούς, χωρίς να τους αφήνει να ορίσουν ποια είναι, τι μπορεί να καταφέρει και μέχρι πού μπορεί να ονειρεύεται. Αυτός ο αγώνας και αυτή η στάση ζωής ήταν για μένα η έμπνευση πίσω από τη Χλόη και τον Κίρι.

Ευχαριστώ την Άννα Σπίνου και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης για την εμπιστοσύνη και για το όραμα που έδωσε σε αυτή την ιδέα χώρο να μεγαλώσει, αλλά και ολόκληρη την ομάδα της Μυστικής Αποστολής που της δίνει ζωή. Εύχομαι οι μικροί πράκτορες να ανακαλύψουν τις Κρυφές Ικανότητές τους και να τις βάλουν στην υπηρεσία του καλού. Γιατί αυτό που έχει περισσότερη ανάγκη ο κόσμος μας είναι Απεριόριστη Ανάσα και καλοσύνη.»

Η Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής Ζωή Κρόκου αναφέρει για την εκπαιδευτική διάσταση της εκστρατείας και τη σημασία του ταξιδιού της στα σχολεία:

«Γιατί φέραμε τη Μυστική Αποστολή στα σχολεία; Γιατί η πρόληψη και η ενημέρωση είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι στην παιδεία. Θέλουμε όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς να μάθουν όχι μόνο για την Κυστική Ίνωση, αλλά και για τις Κρυφές Ικανότητες, γιατί μέσα από κάθε δυσκολία μπορούμε να ανακαλύψουμε και μια δύναμη που ίσως δεν γνωρίζαμε ότι έχουμε.

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη γνώση από νωρίς μέσα από τη βιωματική μάθηση, το παιχνίδι και τη συμμετοχή. Να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους, να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητές τους και να μάθουν να λειτουργούν με ενσυναίσθηση και αποδοχή.»

Το Δέντρο των Κρυφών Ικανοτήτων

Η τελευταία αποστολή περίμενε τους νέους πράκτορες στο Δέντρο των Κρυφών Ικανοτήτων. Από τα κλαδιά του κρέμονταν σφραγισμένοι φάκελοι με τη σφραγίδα του Αρχηγείου. Κάθε παιδί πήρε από έναν φάκελο όπου μέσα του κρυβόταν μια διαφορετική Κρυφή Ικανότητα, την οποία το παιδί καλούνταν να καλλιεργήσει την εβδομάδα που ακολουθούσε.

Μαζί της υπήρχε μια μικρή χάρτινη καρδιά με σπόρους για να τη φυτέψει και να τη φροντίσει με νερό και αγάπη, ώστε μαζί με το λουλούδι να συνεχίσουν να ανθίζουν και οι Ικανότητές του.

Περισσότερα από 300 αντίτυπα του βιβλίου «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» διανεμήθηκαν δωρεάν μαζί με δώρα και εκπλήξεις, ενώ η Λιάνα Δενεζάκη υπέγραφε και αφιέρωνε τα βιβλία στους νέους Μυστικούς Πράκτορες.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης ευχαριστεί θερμά τον ΣΕΚΒ- Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου για τη φιλοξενία της εκδήλωσης στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, καθώς και την ομάδα YABers της ΑΒ Βασιλόπουλος και όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που συνέβαλαν στην υλοποίηση και την ομαλή ροή της μεγάλης διαδραστικής γιορτής.

Η Μυστική Αποστολή συνεχίζεται… στα σχολεία

Ο επόμενος μυστικός φάκελος έχει ήδη ανοίξει. Και ο στόχος είναι ένας. Όλο και περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν την Κυστική Ίνωση και να ανακαλύψουν, να καλλιεργήσουν και να φέρουν στο φως τις δικές τους Κρυφές Ικανότητες.

Η «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» είναι μια πρωτότυπη εκπαιδευτική εκστρατεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, που γεννήθηκε μέσα από το ομώνυμο παιδικό βιβλίο και ταξιδεύει δωρεάν στα σχολεία και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Περιλαμβάνει το βιβλίο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εκπαιδευτική ιστοσελίδα και Οδηγό Εκπαιδευτικών, παιχνίδια και διαδραστικές αποστολές, βιωματικές δράσεις στα σχολεία, επιμορφωτικά διαδικτυακά σεμινάρια εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική «βαλίτσα» με εργαλεία για την υλοποίηση της δράσης μέσα στην τάξη.

Μπείτε στη Μυστική Αποστολή: secretmission.cysticfibrosis.gr

Η εκστρατεία τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του Ερευνητικού Ινστιτούτου Συμπερίληψης, Πολιτειότητας και Ψυχικής Υγείας του ΕΚΠΑ (ΣΥ.ΠΟ.ΨΥ.), της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Πλατινένιος Χορηγός της εκπαιδευτικής εκστρατείας είναι η Vertex Pharmaceuticals και υποστηρικτές η Ελληνοαμερικανική Ένωση, η Specialty Therapeutics και η PrintServe.