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Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 13:10

"Μουσούδες, φτερά και πτερύγια: Ζώα που έγραψαν ιστορία" Ι Εκδόσεις «Ψυχογιός»

Γράφτηκε από την

&quot;Μουσούδες, φτερά και πτερύγια: Ζώα που έγραψαν ιστορία&quot; Ι Εκδόσεις «Ψυχογιός»

Navarino Agora

Δεκαοχτώ αληθινές ιστορίες με ζώα που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο!

Συγγραφείς της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς ζωντανεύουν, μέσα από τρυφερές αφηγήσεις και πρωτότυπες δραστηριότητες, μοναδικές φιλίες ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα –από τον πιστό Φάνγκι στις ακτές της Ιρλανδίας και τον ατρόμητο Βουκεφάλα, μέχρι τη γενναία Λάικα που ταξίδεψε στο Διάστημα και τη σοφή χελώνα Χάριετ του Δαρβίνου–, δίνοντας στους μικρούς αναγνώστες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την τέχνη, την επιστήμη και την Ιστορία. Μια μοναδική συλλογή που μας θυμίζει ότι η αγάπη και η προσφορά ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και διαφορά!

 

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
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