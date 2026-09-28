"Μουσούδες, φτερά και πτερύγια: Ζώα που έγραψαν ιστορία" Ι Εκδόσεις «Ψυχογιός»

Συγγραφείς της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς ζωντανεύουν, μέσα από τρυφερές αφηγήσεις και πρωτότυπες δραστηριότητες, μοναδικές φιλίες ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα –από τον πιστό Φάνγκι στις ακτές της Ιρλανδίας και τον ατρόμητο Βουκεφάλα, μέχρι τη γενναία Λάικα που ταξίδεψε στο Διάστημα και τη σοφή χελώνα Χάριετ του Δαρβίνου–, δίνοντας στους μικρούς αναγνώστες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την τέχνη, την επιστήμη και την Ιστορία. Μια μοναδική συλλογή που μας θυμίζει ότι η αγάπη και η προσφορά ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και διαφορά!