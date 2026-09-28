Airbnb: Ποιος ελέγχει την ασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων σε τουρίστες

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ποιοι φορείς είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους και κατά πόσο διασφαλίζεται ότι τα καταλύματα πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
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Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 13:10
Airbnb: Ποιος ελέγχει την ασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων σε τουρίστεςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Πολλά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας στα εκατοντάδες χιλιάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που φιλοξενούν τουρίστες.
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