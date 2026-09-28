Airbnb: Ποιος ελέγχει την ασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων σε τουρίστες

Πολλά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας στα εκατοντάδες χιλιάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που φιλοξενούν τουρίστες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ποιοι φορείς είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους και κατά πόσο διασφαλίζεται ότι τα καταλύματα πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.