Γαλλία: Ο πρώην Πρόεδρος Φρ. Ολάντ πιθανόν να είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2027, αν κρίνει ότι μπορεί να εκλεγεί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2027, αλλά μόνο σε περίπτωση που θα κρίνει ότι έχει πιθανότητες να εκλεγεί, όπως δήλωσε σήμερα ο ίδιος ο σοσιαλιστής πολιτικός στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

"Η υποψηφιότητα για την προεδρία δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να ληφθεί ελαφρά τη καρδία, πολλώ δε μάλλον για έναν πρώην αρχηγό κράτους όπως είμαι εγώ", είπε στη συνέντευξή του.

Ο Ολάντ πρόσθεσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες και μόνο αν υπήρχε το ρεαλιστικό σενάριο να πάει σε δεύτερο γύρο και τελικά να κερδίσει.

Ο 72χρονος Ολάντ διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2012 μέχρι το 2017. Οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

Η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν διατηρεί το προβάδισμα για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην πρόθεση ψήφου, ενώ ο αριστερός αντίπαλός της Ζαν-Λυκ Μελανσόν έρχεται δεύτερος στα περισσότερα υποθετικά σενάρια, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από δύο εβδομάδες.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, είναι ο μοναδικός κεντροδεξιός υποψήφιος που προηγείται του Μελανσόν σε ένα από τα σενάρια, ενώ σε ένα άλλο εμφανίζονται ισόπαλοι.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι έρχονται μετά τον Μελανσόν σε όλα τα σενάρια.

"Η Γαλλία του 2027 ελάχιστα μοιάζει με αυτήν που κυβέρνησα. Αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο πιο απειλητικό, πιο επικίνδυνο και πιο σκληρό και μια ευρωπαϊκή ήπειρο η οποία έχει γίνει στόχος για δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση", είπε ο Ολάντ στη συνέντευξή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ