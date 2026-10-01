Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: Η νέα περιφερειακή ατζέντα για υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη – 23 εκατ. ευρώ για τη μικρή επιχειρηματικότητα

Στην ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερες υποδομές, εξωστρέφεια και ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας εστίασαν οι περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Νεκτάριος Φαρμάκης και Δημήτρης Πτωχός, σε συζήτηση με θέμα τη νέα περιφερειακή ατζέντα για τις υποδομές και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο του OLYMPIA FORUM VII.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προσέλκυση επενδύσεων, η σύνδεση της παραγωγής με την εξωστρέφεια, η ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και έργα που αφορούν την ανθεκτικότητα, την κοινωνική προστασία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια της Δυτικής Ελλάδας και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου όπως είπε επιχειρήθηκε να δημιουργηθούν δίαυλοι συνεργασίας όχι μόνο σε επενδυτικό επίπεδο αλλά και στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με ένα σημαντικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο της Κίνας, επισημαίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των ηλεκτρονικών πλατφορμών και της ψηφιακής οικονομίας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.

«Για να γίνει μια επένδυση χρειάζεται προσπάθεια να πείσεις, να χτίσεις εμπιστοσύνη, να χτίσεις ένα προφίλ, να δημιουργήσεις ένα αφήγημα, ένα προϊόν, να στηρίξεις αυτό που έχει εντός ή εκτός εισαγωγών να πουλήσει ο τόπος. Η υπεραξία που έχει ο τόπος μας είναι η βάση όλων αυτών. Όταν μιλάς στους ανθρώπους για Ελλάδα, ένα από τα πράγματα που τους έρχονται στο μυαλό είναι η Αρχαία Ολυμπία. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την εικόνα σε υπεραξία για τα προϊόντα μας. Εκεί έρχεται και κουμπώνει το Olympia Land, το νέο μας branding για τον τουρισμό αλλά και γενικότερα για την εξωστρέφεια. Παράλληλα, χρειάζεται να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και να επενδύσουμε στην καινοτομία, γιατί η καινοτομία δεν είναι απλώς μια δαπάνη. Είναι επένδυση που επιστρέφει στην τοπική οικονομία», ανέφερε ο κ. Φαρμάκης.

23 εκατ. ευρώ για τη μικρή επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Στη Δυτική Ελλάδα υλοποιείται πρόγραμμα ύψους 23 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω επενδυτικής συγχρηματοδότησης. Όπως εξήγησε ο κ. Φαρμάκης, η λογική του προγράμματος διαφοροποιείται από τις έκτακτες ενισχύσεις της περιόδου της πανδημίας, καθώς προβλέπει 50% δημόσια και 50% ιδιωτική συμμετοχή, ώστε η χρηματοδότηση να κατευθύνεται σε πραγματικές επενδύσεις που μπορούν να κάνουν τις επιχειρήσεις μεγαλύτερες, αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές. Στη σχετική πρόσκληση μάλιστα τόνισε οτι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη θα ενταχθούν σχεδόν όλοι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση.

Πελοπόννησος: Επενδύσεις, χωροταξικός σχεδιασμός και ένα φιλικότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι η Πελοπόννησος επιχειρεί να δημιουργήσει ένα συνολικό περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, ξεκινώντας από τον χωροταξικό σχεδιασμό και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ιδιαίτερα στη Μεγαλόπολη, όπου οι εγκεκριμένες επενδύσεις ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώ, καθώς και σε σημαντικές επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας και της παραγωγής.

«Δεν φτάνει να γίνεις ελκυστικός. Πρέπει να είσαι και φιλικός. Δεν φτάνει μια επιχείρηση να αποφασίσει να επενδύσει. Πρέπει και εσύ να βοηθήσεις όσο μπορείς, προκειμένου αυτό να γίνει στον χρόνο που πρέπει, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εμείς επενδύσαμε μεγάλη προσπάθεια στο να εγκρίνουμε τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε ο καθένας να ξέρει πού και τι μπορεί να επενδύσει. Παράλληλα, ψηφιοποιήσαμε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες στην καινοτομία και την έρευνα. Στη Μεγαλόπολη έχουμε εγκρίνει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 450 εκατομμύρια ευρώ και έρχονται νέες προσκλήσεις για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι οι αριθμοί από μόνοι τους. Η ουσία είναι ο άνθρωπος και το παραγόμενο αποτέλεσμα. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, συνέργειες και προστιθέμενη αξία, ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε ολόκληρη την Περιφέρεια», σημείωσε ο κ. Πτωχός.

Επίσης, τόνισε ότι, σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια, η Περιφέρεια συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικά φόρουμ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία υποδομών και μηχανισμών που διευκολύνουν την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.

Υποδομές με την καθημερινότητα των πολιτών σε πρώτη προτεραιότητα

Στο σκέλος των υποδομών, οι δύο Περιφερειάρχες έδωσαν έμφαση όχι μόνο στα μεγάλα έργα, αλλά και σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Ο κ. Φαρμάκης στάθηκε σε έργα κοινωνικής φροντίδας, πολιτισμού, ανάδειξης της Αρχαίας Ολυμπίας και σε παρεμβάσεις, όπως τα αυτόνομα συστήματα φωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο κ. Πτωχός έθεσε στο επίκεντρο την ανθεκτικότητα της Πελοποννήσου, με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, προστασίας ακτών και στερέωσης πρανών, επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα.

Κοινός παρονομαστής της συζήτησης ήταν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο σε ύψος χρηματοδοτήσεων ή αριθμό έργων, αλλά κυρίως στο αποτύπωμα που αφήνει στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ