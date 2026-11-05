ΕΟΤ: Θετικά μηνύματα από τη World Travel Market London 2026

Mε ισχυρή δυναμική, αυξημένη αεροπορική χωρητικότητα, νέες διεθνείς συνδέσεις και διευρυμένη παρουσία ελληνικών προορισμών στα προγράμματα των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών ομίλων διαμορφώνονται οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για το 2027.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, τα μηνύματα από τη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) London 2026 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της υψηλής ζήτησης για την Ελλάδα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του ελληνικού τουρισμού.

Στη World Travel Market London 2026, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η υφυπουργός Τουρισμού, 'Αννα Καραμανλή και ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Ανδρέας Φιορεντίνος, πραγματοποίησαν σειρά σημαντικών συναντήσεων με τις διοικήσεις των EasyJet Holidays, Jet2, TUI Group και British Airways.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης το 2027, η προσθήκη νέων αεροπορικών συνδέσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο τα οφέλη της ανάπτυξης να φτάνουν σε περισσότερες περιοχές και τοπικές οικονομίες.

Περισσότερες από 1,9 εκατομμύρια εισερχόμενες αεροπορικές θέσεις από τη Jet2 για το 2027, αύξηση χωρητικότητας κατά 5%, έως 366 εβδομαδιαίες πτήσεις, νέες συνδέσεις από την EasyJet και την TUI, καθώς και ενίσχυση της αεροπορικής πρόσβασης σε ελληνικούς προορισμούς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από την British Airways, συνθέτουν την ιδιαίτερα θετική εικόνα που προκύπτει από τις επαφές με τους κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη των μεγάλων ταξιδιωτικών ομίλων στις προοπτικές της Ελλάδας και αναδεικνύουν τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης το 2027, με περισσότερες επιλογές για τους επισκέπτες, νέους προορισμούς και σταδιακή επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέρα από τους μήνες της υψηλής περιόδου.

Jet2: Πάνω από 1,9 εκατ. θέσεις και έως 366 εβδομαδιαίες πτήσεις το 2027

Σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη βρετανική αγορά προδιαγράφει ο σχεδιασμός της Jet2 για το 2027, με τη διαθέσιμη χωρητικότητα να αυξάνεται κατά 5% και να ξεπερνά τις 1,9 εκατομμύρια εισερχόμενες θέσεις προς την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα της εταιρείας προβλέπει έως 366 εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ η παρουσία της διευρύνεται σε 28 ελληνικούς προορισμούς και 16 αεροδρόμια. Στους νέους προορισμούς προστίθεται η Καβάλα, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση στη Θάσο.

Η Jet2, ο μεγαλύτερος tour operator της βρετανικής αγοράς για την Ελλάδα, κατέγραψε το 2026 αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 13%, με τη διαθέσιμη χωρητικότητά της να ανέρχεται σε περίπου 1,8 εκατομμύρια θέσεις, αυξημένη κατά 10%.

Κατά τη συνάντηση με τον CEO της εταιρείας, Steve Heapy, τον Director of Corporate Affairs and Sustainability, David Neill, και τον General Manager Airports and Tourism Organisations, Jacob Bramley, επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η αποτίμηση της παρουσίας της Jet2 στη Σάμο, ενώ εξετάστηκαν οι δυνατότητες επέκτασης των πτήσεων κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, ώστε να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση και εκτός της περιόδου αιχμής.

EasyJet: Δύο νέες συνδέσεις για το 2027 - Ενισχύεται η παρουσία της Ελλάδας στη βρετανική αγορά

Με δύο νέες αεροπορικές συνδέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη ενισχύεται το πρόγραμμα της EasyJet για το 2027.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι νέες συνδέσεις London Southend-Ρόδος και London Luton-Θεσσαλονίκη, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης των Βρετανών επισκεπτών σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ενισχυμένης δραστηριότητας της εταιρείας το 2026, όταν προστέθηκαν επτά νέα δρομολόγια προς την Ελλάδα, τέσσερα από τα οποία από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η δραστηριότητά της από τη βρετανική αγορά αυξήθηκε κατά 9%.

Με 779.701 διαθέσιμες θέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη χώρα μας και τη μεγαλύτερη χειμερινή επέκτασή της στην Ελλάδα, η EasyJet ενισχύει τη συμβολή της στην προσπάθεια για τουρισμό μεγαλύτερης διάρκειας.

Κατά τη συνάντηση με τον CEO της EasyJet Holidays, Garry Wilson, συζητήθηκαν επίσης η περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης της Καλαμάτας με τη βρετανική αγορά και η ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον ορεινό τουρισμό και στην προσέλκυση επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

TUI Group: Νέες πτήσεις προς Αθήνα και Μυτιλήνη -Θετικές προοπτικές για το 2027

Νέες αεροπορικές συνδέσεις και θετικές προοπτικές για την τουριστική κίνηση του 2027 προκύπτουν και από τη συνεργασία με την TUI Group, έναν από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς ομίλους διεθνώς.

Στη συνάντηση με τον CEO της TUI Group, Sebastian Ebel, ανακοινώθηκαν νέες συνδέσεις για το 2027, μεταξύ των οποίων οι πτήσεις Gatwick-Αθήνα και Gatwick-Μυτιλήνη.

Η διεύρυνση του δικτύου ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών από σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ενώ αναδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο των καθιερωμένων όσο και των λιγότερο προβεβλημένων ελληνικών προορισμών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και στη δημιουργία αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών που συνδέουν τον επισκέπτη με την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις κάθε περιοχής.

British Airways: Ενισχυμένη τουριστική κίνηση και πρόσβαση σε περισσότερους ελληνικούς προορισμούς όλο τον χρόνο

Αύξηση της επιβατικής κίνησης προς την Ελλάδα και σημαντική ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας καταγράφει η British Airways, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της χώρας στη βρετανική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο δίκτυό της προς την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ενώ η συνολική κίνηση για το 2026 καταγράφει μέχρι στιγμής αύξηση 6%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση της συνδεσιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η British Airways προσφέρει πλέον συνδέσεις με 11 ελληνικούς προορισμούς που προηγουμένως εξυπηρετούνταν εποχικά.

Επιπλέον, διευρύνονται οι δυνατότητες πρόσβασης μέσω της Αθήνας σε εννέα ακόμη προορισμούς: Χίο, Πάρο, Μήλο, Νάξο, Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη, Σάμο, Λήμνο και Ιωάννινα.

Κατά τη συνάντηση με τον Managing Director της BA Holidays, Andrew Flintham, και τον Head of Destination Partnerships της British Airways, Marc James, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του δικτύου της εταιρείας και ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης προς περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στόχος για το 2027: Περισσότεροι επισκέπτες, μεγαλύτερη τουριστική περίοδος, περισσότερα οφέλη για την ελληνική οικονομία

Τα μηνύματα από τη World Travel Market London 2026 αναδεικνύουν μια σημαντική ποιοτική διάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής του ελληνικού τουρισμού: η Ελλάδα δεν προσελκύει μόνο το ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών ταξιδιωτικών ομίλων, αλλά ενισχύει σταδιακά τη θέση της ως προορισμός για περισσότερους μήνες του χρόνου και για περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η αύξηση της αεροπορικής χωρητικότητας, η ένταξη νέων προορισμών στα ταξιδιωτικά προγράμματα και η ενίσχυση των συνδέσεων κατά την άνοιξη, το φθινόπωρο και τον χειμώνα δημιουργούν νέες δυνατότητες για τις τοπικές επιχειρήσεις, την απασχόληση και τις περιφερειακές οικονομίες.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η πρωτοβουλία TAG GREECE - Tradition, Agritourism and Gastronomy του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία συνδέει την παράδοση, τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία, αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής υπαίθρου και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η στρατηγική για την επόμενη χρονιά εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στην ανάδειξη νέων προορισμών και στη διασύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με τις τοπικές κοινωνίες.

Η εικόνα που διαμορφώνεται για το 2027 είναι σαφώς θετική: περισσότερες προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις, νέες συνδέσεις, μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας και ισχυρό ενδιαφέρον από τους κορυφαίους διεθνείς ταξιδιωτικούς ομίλους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ΕΟΤ, η Ελλάδα εισέρχεται στον σχεδιασμό της νέας τουριστικής χρονιάς με ισχυρές προοπτικές, επιδιώκοντας όχι μόνο τη συνέχιση της αύξησης της τουριστικής κίνησης, αλλά και τη διαμόρφωση ενός τουριστικού μοντέλου με μεγαλύτερη διάρκεια, υψηλότερη προστιθέμενη αξία και ουσιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ