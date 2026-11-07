Γυναίκες στους Λειψούς πλέκουν την αλληλεγγύη και στέλνουν μήνυμα κατά της βίας των γυναικών

Ενα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, με αποδέκτες γυναίκες που έχουν υποστεί βία, στέλνουν οι Λειψοί, συμμετέχοντας σε μια διεθνή πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί στη Ματέρα της Ιταλίας στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Τρία χειροποίητα πλεκτά τετράγωνα, δημιουργίες γυναικών του μικρού νησιού των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσουν μέρος μιας μεγάλης, πολύχρωμης σύνθεσης, στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης «Viva Vittoria Matera 2026», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στη βία κατά των γυναικών και την έμπρακτη υποστήριξη όσων έχουν βιώσει τέτοιες καταστάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λειψών, χιλιάδες πλεκτά τετράγωνα από διάφορες περιοχές του κόσμου θα ενωθούν για να δημιουργήσουν πολύχρωμες κουβέρτες, οι οποίες θα καλύψουν συμβολικά την κεντρική πλατεία της ιστορικής ιταλικής πόλης.

Στη συνέχεια, οι κουβέρτες θα διατεθούν προς πώληση και τα έσοδα θα ενισχύσουν το Ίδρυμα Pangea, που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί βία.

Η συμμετοχή των Λειψών πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λειψών «Νόστος», ενώ καθοριστική υπήρξε η εθελοντική προσφορά τριών γυναικών του νησιού, της Σωτηρίας Δρομάκα, της Ιωάννας Μελιανού και της Βασιλικής Πέρου.

Οι τρεις γυναίκες ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην πρωτοβουλία, δημιουργώντας με τα χέρια τους τα πλεκτά τετράγωνα που θα ταξιδέψουν μέχρι την Ιταλία, μεταφέροντας ένα συμβολικό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Ο Δήμος Λειψών εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες του προς τη Σοφία Χάιτα, η οποία συνέβαλε από τις Βρυξέλλες στην πραγματοποίηση της συμμετοχής, καθώς και προς όλους όσοι υποστήριξαν την προσπάθεια.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια μικρή νησιωτική κοινωνία μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, συμβάλλοντας με τις δικές της δυνάμεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.

ΑΠΕ