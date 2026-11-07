18 άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της ΔΕΟΣ

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα «αχυρανθρώπων» και εταιρειών «φαντάσματα», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ, εντόπισε η ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ.

Με τη μέθοδο αυτή, το κύκλωμα δημιούργησε οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 68 εκατ. ευρώ αφορούν σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.