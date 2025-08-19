Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2025 και τα αιτήματα των συνταξιούχων

Όπως κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι αρχηγοί των κομμάτων τοποθετούνται με ομιλίες, συνεντεύξεις τύπου, εκφράζοντας τις θέσεις τους για τα προβλήματα και τις εξελίξεις.

Οι συνταξιούχοι τα τελευταία 15 χρόνια βιώνουν τις πιο βάρβαρες περικοπές στις συντάξεις τους. Τα πληρωμένα δώρα και όλα τους τα δικαιώματα τους βρίσκονται υπό συνεχή διεκδίκηση. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουν το κύμα της ακρίβειας στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα φάρμακα.

Συνεχίζουν τους αγώνες τους μέχρι να δοθούν επαρκείς και άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους που έχουν επηρεάσει τη ζωή τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή από αυτόν τον δρόμο του αγώνα για να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια που άδικα τους έχουν στερήσει και συνεχίζουν να τους στερούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα.

Μπροστά στην σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα τα επίσημα δημοσιονομικά στοιχεία επιτρέπουν να προωθηθούν ουσιαστικές λύσεις για την πλειοψηφία των πολιτών που μέχρι σήμερα δεν αισθάνονται καμία ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητά της.

Η κυβέρνηση πρόσφατα διέθεσε ένα «πακέτο» 1,1 δισ. ευρώ, που στο μισό από αυτό υπήρξε η ενίσχυση με 250 ευρώ μια φορά τον χρόνο για έναν αριθμό συνταξιούχων. Λύση όμως δεν αποτελούν προσωρινά μέτρα.

Το πρωτογενές πλεόνασμα το 2024 διαμορφώθηκε στα 11,4 δισ. ευρώ έναντι 4,5 δισ. ευρώ το 2023, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 4,667 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 2,235 δισ. Ευρώ. Αυτά, όμως έχουν προέλθει από τη φορολογική λεηλασία του λαού και των συνταξιούχων και την σκληρή πολιτική λιτότητας σε βάρος του.

Επιβάλλεται ένα μέρος αυτών των πλεονασμάτων να μετατραπεί σε κοινωνικό μέρισμα και ιδιαίτερα προς τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδεινα από το 2010 με τις μνημονιακές πολιτικές οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές απώλειες εισοδήματος, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίες δεν αναπληρώνονται από τις πρόσφατες πενιχρές αυξήσεις. Οι προσωρινές λύσεις με μικροεπιδόματα στην ουσία αποτελούν κοροϊδία, αφού δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες και δεν αποκαθιστούν τις απώλειες των εισοδημάτων.

Παράλληλα, η «προσωπική διαφορά» στάθηκε εμπόδιο για περίπου 600.000 συνταξιούχους, το 2025 - ακόμη περισσότεροι το 2023 & 2024 - οι οποίοι δεν είδαν καθόλου αύξηση παρά μόνο ένα μικρό επίδομα, ενώ και η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα ακόμα τεράστιο πρόβλημα γι’ αυτούς. Είναι ώρα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σε λίγες μέρες να σταθεί στην ουσιαστική πλευρά αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αιτημάτων των συνταξιούχων και όχι σε μια επικοινωνιακή διαχείρισή με εμφανή προσπάθεια να ανακοπεί η φθίνουσα πορεία της κυβέρνησης με τα σκάνδαλα και τη διαφαινόμενη δημοσκοπική της δυσκολία στην συγκεκριμένη συγκυρία.

Διεκδικούμε:

1. Αυξήσεις στις συντάξεις

Οι αυξήσεις τα τρία τελευταία χρόνια ήταν κάτω του πληθωρισμού, δεν κάλυψαν με κανένα τρόπο τις μειώσεις & πολύ περισσότερο την αύξηση στις τιμές των προϊόντων & γενικότερα του κόστους ζωής. Το αφορολόγητο διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (8.636 ευρώ) χωρίς τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Για αυτό πρέπει να υπάρξουν:

• Πραγματικές αυξήσεις για το 2026 κύριων και επικουρικών, για να διασφαλιστεί ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης ανάλογο με το κόστος ζωής.

• Επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα & επιδόματος άδειας.

• Επανασύνδεση της κατώτερης σύνταξης στο 80% του κατώτερου μισθού και επαναφορά

του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

• Αύξηση του αφορολόγητου ποσού και τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων.

• Λήψη δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας (καύσιμα - ενέργεια - τρόφιμα - είδη πρώτης ανάγκης). Μείωση του ΦΠΑ. Στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% σε προϊόντα και υπηρεσίες και μηδενικό ΦΠΑ στις τιμές σε προϊόντα, που καλύπτουν βασικές διατροφικές ανάγκες και αγαθά.

2. Προσωπική διαφορά

Για τους παλαιούς συνταξιούχους πριν τον 5/2016. Συζητά η κυβέρνηση την κατάργηση της ή ένα μερικό κούρεμα στο 50%. Η κατάργηση της αφορά χιλιάδες συνταξιούχους που δεν έχουν πάρει τις αυξήσεις του 2023, 2024 & 2025 σωρευτικού ύψους 13,15%.

Η κατάργηση της θα δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους αυτούς να παίρνουν τις αυξήσεις αρχής γενομένης από το 2026 και να μην περιμένουν και άλλα πολλά χρόνια. Ένα μερικό κούρεμα της θα συνεχίσει για αρκετούς συνταξιούχους να μην παίρνουν αύξηση για κάποια χρόνια ακόμη.

Το κόστος της δαπάνης αυτής δεν είναι απαγορευτικό. Το επιπλέον κόστος θεωρείται εφικτό να καλυφθεί από τα έσοδα που προέκυψαν στον ΕΦΚΑ από την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων συνταξιούχων καθώς επίσης από την κατάργηση του επιδόματος που δόθηκε για δεύτερη χρονιά σε όσους έχουν προσωπική διαφορά που το κόστος αυτό για το 2023 ήταν 107 εκατ. ενώ το 2024 ήταν 84 εκατ.

Συνεπώς η κατάργηση της προσωρινής διαφοράς είναι ένα υπερώριμο αίτημα και η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάργηση της και την ενσωμάτωση της στην ανταποδοτική σύνταξη.

• Να καταργηθεί η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση του Νόμου Κατρούγκαλου που υιοθέτησε και ο Νόμος Βρούτση που 3 χρόνια τώρα έχει στερήσει τις αυξήσεις στους εν λόγω συνταξιούχους.

Όποια άλλη μεθόδευση όπως αυτή της χορήγησης επιδομάτων θα αποτελεί για άλλη μια φορά εμπαιγμό για τους συνταξιούχους.

3. Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Η ΕΑΣ θεσπίστηκε με τον Ν. 3863/2010. Αποτέλεσε την πρώτη περικοπή πριν από αυτές στις συντάξεις που ακολούθησαν. Εξακολουθεί να ισχύει και παρακρατείτε μηνιαίως κατά την καταβολή της κύριας σύνταξης και επικουρικής σύνταξης. Η μακροχρόνια παρακράτηση εισφορών από τις συντάξεις έχει επιβαρύνει σημαντικά τους συνταξιούχους. Η μη αναλογικότητα της ΕΑΣ έχει προκαλέσει αίσθημα αδικίας και δυσανάλογης επιβάρυνσης σε συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων και αποτελεί στην ουσία διπλή φορολόγηση άδικη και αδικαιολόγητη για τους συνταξιούχους .

• Η άμεση κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της οικονομικής δικαιοσύνης και την ανακούφιση των συνταξιούχων.

4. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τεράστιο πρόβλημα για τους συνταξιούχους είναι η διάλυση της δημόσιας υγείας, ο περιορισμός των παροχών από τον ΕΟΠΥΥ, η αύξηση της τιμής των φαρμάκων & της συμμετοχής των ασφαλισμένων για εξετάσεις. Πέραν αυτού συνεχίζουν να πληρώνουν 6% από την κύρια σύνταξή τους και 6% από την επικουρική τους.

• Δαπάνες για την Ασφάλιση & την υγεία. Ουσιαστική ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, (πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, κλπ) και μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες περίθαλψης.

• Κατάργηση του 6% ασθένειας στην επικουρική & επαναφορά στο 4% στην κύρια σύνταξη.

Από την ύπαρξη πραγματικών λύσεων στα παραπάνω προβλήματα και αιτήματα των συνταξιούχων θα κρίνουμε τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.

Η κοινή δράση και η συγκρότηση ενός μετώπου συνταξιούχων και εργαζομένων είναι επιβεβλημένη για να αντιμετωπιστεί η πολιτική λιτότητας και λεηλασίας μισθών και συντάξεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Πρώτο βήμα να δώσουν μαχητικά, αγωνιστικά και μαζικά το «παρών» οι συνταξιούχοι στην συγκέντρωση - διαδήλωση στις 6 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ.