Το κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου στην Αθήνα κινδυνεύει

Γράφει ο Παναγιώτης Βέμμος, μέλος της επιτροπής για τη διάσωση και επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ)

Η διαχρονική πολιτική εγκατάλειψης του τραίνου ως μέσου μεταφοράς έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός σημαντικού κεφαλαίου της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς.

Το εμβληματικό ιστορικό κτήριο του σταθμού της ΣΠΑΠ στην Αθήνα έργο του Τσίλλερ κινδυνεύει! Στην κορυφή της οροφής του κτηρίου έχουν δημιουργηθεί τρύπες και ρωγμές και τα βρόχινα νερά εισέρχονται στο εσωτερικό του οικοδομήματος με απρόβλεπτες καταστροφικές συνέπειες.

Κάνουμε έκκληση στην ΓΑΙΑ ΟΣΕ στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Δήμο Αθηναίων και στο Υπουργείο Μεταφορών να υπάρξει άμεση παρέμβαση για τη στεγανοποίηση της οροφής.

Θεωρούμε αυτονόητη τη συντήρηση και την αξιοποίηση αυτού του μνημείου που διατηρεί ιδιαίτερες μνήμες σε όσους κατάγονται από την Πελοπόννησο. Η παραπάνω πρόταση φέρει την στήριξη από πολλούς φορείς.