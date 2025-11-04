Εγκαινιάζεται σήμερα στην Κομοτηνή ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου, έργο που υποστηρίζει αποφασιστικά τη στρατηγική της χώρας για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως βασικού διαύλου εφοδιασμού της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Το έργο, συνολικού κόστους 134 εκατ. ευρώ ενισχύει τις δυνατότητες εξαγωγών φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα προς τις χώρες της περιοχής (Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία) και κατ’ επέκταση τις προοπτικές ανάπτυξης του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου» εφοδιασμού της περιοχής με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο -που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες εφοδιασμού για τις χώρες- μέλη της ΕΕ στην περιοχή), και στις παραμονές της συνεδρίασης στην Αθήνα (την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή) της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), με συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Βασικό θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση θα είναι οι επενδύσεις για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται, προκειμένου να προχωρήσει η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αύξηση της τροφοδοσίας της περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ