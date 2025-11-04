Πελοπόννησος: Τα 140 ευρώ ο τόνος φτάνει η διαχείριση των σκουπιδιών - Λιγότερα θα πληρώσουν Καλαμάτα και Δυτ Μάνη

Λιγότερα χρήματα στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου θα πληρώσουν το 2026, οι Δήμοι Καλαμάτας (84,7266 ευρών τον τόνο) και Δυτικής Μάνης (92,2025 ευρώ) για τη διαχείριση των απορριμμάτων, λόγω μείωσης του κόστους από τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων.

Οι άλλοι δήμοι της Περιφέρειας θα πληρώσουν 99,6784 ευρώ τον τόνο. Ομως, όλοι οι δήμοι θα πληρώσουν επιπλέον 35 ευρώ τον τόνο τέλος ταφής και 4,88 ευρώ για λειτουργικά έξοδα του ΦΟΣΔΑ, γεγονός που εκτοξεύει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων σχεδόν στα 140 ευρώ τον τόνο!

Αναλυτικά, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ ψήφισαν υπέρ της εισήγησης της τιμολογιακής πολιτικής του 2026, αποδέχθηκαν την εισήγηση του σχεδίου επιβαλλόμενων εισφορών και εισηγήθηκαν το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα για λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλει κάθε Δήμος: Ο Δήμος Καλαμάτας καλείται να πληρώσει 84,7266 ευρώ τον τόνο, λόγω μείωσης του κόστους διαχείρισης 15%, 10% για τα ανακυκλώσιμα και 5% για τα βιοαπόβλητα. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης 92,2025 ευρώ λόγω μείωσης του κόστους κατά 7,5% για τα ανακυκλώσιμα. Οι Δήμοι Σπάρτης, Τρίπολης, Ερμιονίδας και Μονεμβασιάς 94,6945 ευρώ, λόγω μείωσης του κόστους κατά 5% για τα ανακυκλώσιμα. Ολοι οι άλλοι δήμοι της Περιφέρειας καλούνται να πληρώσουν 99,6784 ευρώ τον τόνο.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι “οι Φο.Δ.Σ.Α. μειώνουν τα τέλη τα τέλη που καταβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σε ευρώ ανά τόνο, σε συνάρτηση με την απόδοση: α) της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, β) της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους Δήμους που φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την αριθ. 1958/2012 (Β ́ 21) απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντισταθμιστικό όφελος”.

Στην απόφαση επισημαίνεται πως “για τον υπολογισμό των εσόδων του ΦΟΔΣΑ από την λειτουργία των ΜΕΑ, θεωρήθηκε πως θα υπάρξει πλήρη λειτουργία όλων των ΜΕΑ (Αρκαδίας Μεσσηνίας και Λακωνίας) καθ’ όλο το έτος.

ΜΕΑ Αρκαδίας ποσότητες απορριμμάτων προς επεξεργασία 142.500 τόνοι. ΜΕΑ Λακωνίας 32.500 και ΜΕΑ Μεσσηνίας 65.000. Σύνολο 240.000 τόνοι.

Προτείνεται ο προσδιορισμός του αντισταθμιστικού οφέλους στους δήμους που φιλοξενούν ΜΕΑ, στο ύψος του 1,2%, το οποίο θα συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει”.

Ακόμα, σημειώνεται πως “η χρέωση για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, προτείνεται να καθοριστεί στο ύψος τις καθορισθείσας τιμής εισόδου στις μονάδες (Gate fee) που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης του έργου + ΦΠΑ που υποχρεούται ο ΦΟΔΣΑ να καταβάλλει σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδει ο ανάδοχος, συν ένα ποσό 4,88 ευρώ τον τόνο, για την κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων του ΦΟΔΣΑ, καθώς και του

αντισταθμιστικού οφέλους που πρέπει να αποδοθεί στους ΟΤΑ υποδοχής των μονάδων”.

Οσον αφορά το τέλος ταφής, “όπως ορίζεται στο αρθ. 38 του Ν. 4819/2021”, επισημαίνεται ότι ανέρχεται σε ποσό 35 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων που οδηγείται προς ταφή για το έτος 2025. Το τέλος αυτό δεν εναπόκειται στην αποφασιστική αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, καθώς αποτελεί υποχρεωτική πρόβλεψη της νομοθεσίας, αλλά αναφέρεται σε αυτήν για λόγους πληρότητας”.

