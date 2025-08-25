Ανοικτή Επιστολή: Τα παιδιά της Γάζας λιμοκτονούν και η διεθνής κοινότητα σιωπά

Η χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Καλαμάτας, ήρθε σε μια κρίσιμη και σκοτεινή στιγμή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ισοπεδώσει ολοκληρωτικά τη Γάζα, την ώρα που καθημερινά συνεχίζονται τα εγκλήματα εναντίον αμάχων στη Δυτική Όχθη.

Η πολιτική αυτή έχει διπλό στόχο: την εξόντωση ενός λαού και την αποτροπή της διεθνούς αναγνώρισης του αυτονόητου δικαιώματός του στην αυτοδιάθεση – του Κράτους της Παλαιστίνης.

Πρόσφατα, η Παγκόσμια Αρχή Τροφίμων (IPC) κήρυξε επισήμως «Φάση 5 (Καταστροφή)» στη Γάζα, επιβεβαιώνοντας ότι ο πληθυσμός ζει σε συνθήκες λιμού. Η έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ αναφέρει ρητά: «Ο λιμός στη Γάζα είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μίλησε για «αποτυχία της ανθρωπότητας».

Ο επικεφαλής της Save the Children International τόνισε: «Αυτός ο μηχανικά κατασκευασμένος λιμός είναι το τελικό και αναπόφευκτο αποτέλεσμα της χρήσης της λιμοκτονίας από την κυβέρνηση του Ισραήλ ως όπλο πολέμου».

Μπροστά σε αυτό το έγκλημα, η εργαλειοποίηση του όρου «αντισημιτισμός» για τη φίμωση κάθε κριτικής είναι μια επικίνδυνη διαστρέβλωση. Ο Νόαμ Τσόμσκι μίλησε για στρατηγική που ενισχύει τον πραγματικό αντισημιτισμό. Ο Ιλάν Παππέ χαρακτήρισε την πολιτική αυτή «εθνοκάθαρση». Ο Νόρμαν Φίνκελσταϊν αποκάλυψε την «χυδαία» χρήση του Ολοκαυτώματος. Η Αμίρα Χας προειδοποίησε ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να βαφτίζεται μίσος. Και ο Ichak Kalderon Adizes, επιζών του Ολοκαυτώματος, έγραψε: «Σήμερα οι ενέργειες του Ισραήλ τροφοδοτούν τον αντισημιτισμό».

Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Αν η διεθνής κοινότητα παραμείνει σιωπηλή, όχι μόνο θα ολοκληρωθεί η καταστροφή της Γάζας και στη συνέχεια της Δυτικής Όχθης αλλά θα ματαιωθεί η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Η σιωπή δεν είναι επιλογή· είναι συνενοχή.

Η διαμαρτυρία της Κυριακής στο λιμάνι της Καλαμάτας είναι φωνή για ζωή, δικαιοσύνη και ειρήνη. Δεν στρέφεται κατά του εβραϊκού λαού· αντίθετα, συντάσσεται με τις πιο γενναίες φωνές Εβραίων διανοουμένων και επιζώντων του Ολοκαυτώματος, συντάσσεται με τα δύο εκατομμύρια πολιτών του Ισραήλ που βγαίνουν στους δρόμους και ζητούν ειρήνη.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επείγον να ακουστεί καθαρά το μήνυμα:

ΝΑΙ στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού.

ΝΑΙ στο κράτος της Παλαιστίνης.

ΟΧΙ στη γενοκτονία.

ΟΧΙ στη σιωπή.