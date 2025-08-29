Όταν η αλαζονεία βαφτίζει την κριτική «τοξικότητα»

Σε μια ακόμα θλιβερή επίδειξη αυταρχισμού, ο Δήμαρχος Καλαμάτας — αυτός που υποτίθεται ότι οφείλει να εγγυάται τον πολιτικό πολιτισμό — επέλεξε να επιτεθεί λεκτικά στον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, Γιώργο Σωφρονά, μέσα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντί να απαντήσει επί της ουσίας σε ερωτήσεις και κριτική, προτίμησε το ύφος του βασιλιά που δεν δέχεται αντιρρήσεις: «Δεν μπορώ να μιλάω μαζί του, είναι τοξικός».

Η αποστροφή αυτή δεν ήταν απλώς ατυχής. Ήταν βαθιά προσβλητική, αλαζονική και αποκαλυπτική. Γιατί ποιον αποκάλεσε τοξικό; Τον Γιώργο Σωφρονά!!. Έναν γιατρό με αναγνωρισμένη διαδρομή στην κοινωνία της Καλαμάτας. Έναν γιατρό που ήταν και είναι στήριγμα σε κάθε Καλαματιανό και οποιαδήποτε στιγμή...... Έναν άνθρωπο που από τη χούντα μέχρι σήμερα έχει σταθεί σταθερά στην πλευρά της δημοκρατίας, της Αριστεράς, της ευθύνης. Έναν άνθρωπο με ήθος, που δεν εξαφανίστηκε μετά τις εκλογές, ούτε φοβάται να πει την άποψή του. Εναν άνθρωπο που τον τιμάει η πόλη της Καλαμάτας με εκατοντάδες ψήφους σε πολλές αυτοδιοικητικές εκλογές σαν εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο..

Αλλά η εξουσία έχει αλλεργία στην κριτική. Και όταν κάποιος σηκώνει το χέρι για να μιλήσει όχι για να χειροκροτήσει, βαφτίζεται «τοξικός». Γιατί η άλλη άποψη δεν είναι απλώς ενοχλητική — είναι επικίνδυνη για όσους βολεύονται στον μικρόκοσμό τους, περιτριγυρισμένοι από πρόθυμους χειροκροτητές και σιωπηλούς συμβούλους.

Ο Δήμαρχος δεν θέλει διάλογο. Θέλει μονόλογο. Όποιος παρεμβάλλεται, χαρακτηρίζεται. Όποιος αμφισβητεί, διασύρεται. Δεν αντέχει καν να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους που δεν του κάνουν πλάτες. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα: ο Δήμαρχος Καλαμάτας δεν αντέχει την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία.

Ας το πούμε καθαρά: η πραγματική τοξικότητα δεν είναι η φωνή της αντιπολίτευσης. Είναι η περιφρόνηση προς αυτήν. Είναι η απαξίωση των θεσμών, το ύφος «άρχοντα» που νομίζει ότι ο Δήμος είναι προσωπικό του βασίλειο.

Αν κάποιος περισσεύει τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι αυτός που μιλάει. Είναι αυτός που δεν θέλει να ακούει.

Γιώργο Σωφρονά να είσαι υπερήφανος.. η κοινωνία της Καλαμάτας σε έχει ανταμείψει!!