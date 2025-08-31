Κοινότητα Καλαμάτας: Το σημειωτόν και η όπισθεν του Προέδρου

Ασχολούμενος με την Κοινότητα Καλαμάτας νόμιζα ότι θα βρισκόμουν σε ένα Κοινοτικό Συμβούλιο με όραμα δημιουργικό και αποτελεσματικό. Ένα συμβούλιο που θα γνωμοδοτούσε και θα έστελνε στο Δημοτικό Συμβούλιο προβλήματα της πόλης όπως όφειλε να πράξει. Δυστυχώς το κοινοτικό συμβούλιο ασχολείται μόνο με γνωμοδοτήσεις υποβιβασμού κρασπέδων και χορηγήσεις άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστημάτων. Διαρκώς οδηγούμαστε από το χθες στο προχθές!

Κάποιοι κοινοτικοί σύμβουλοι έχουμε θέσει αρκετά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της πόλη μας αλλά δυστυχώς ελάχιστα έχουν ενταχθεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

Το σημειωτόν και την όπισθεν έχει διαλέξει ως βηματισμό για την Κοινότητα Καλαμάτας ο Πρόεδρος κ. Λύρας. Για 15 περίπου φορές δεν έχουν απαρτία οι συνεδριάσεις της Κοινότητας και αναβάλλονται διότι ως ώρα συνεδρίασης έχει επιλέξει την 2.15 μ.μ. παρά την αντίρρηση που έχει εκφραστεί από συμβούλους. Το παράδοξο εδώ είναι ότι απουσιάζουν κοινοτικοί σύμβουλοι που έχουν ασπασθεί την επιλογή ώρας του Προέδρου και παρά την αντίρρησή τους παρευρίσκονται σεβόμενοι την απόφαση σύμβουλοι που είχαν διαφωνήσει με την επιλογή αυτής της ώρας.

Ο Πρόεδρος κ. Λύρας αρέσκεται μόνο να ασκεί κριτική στην κριτική που του γίνεται αγνοώντας πως αφού ασκεί εξουσία αυτονόητο είναι να του γίνεται κριτική για τα κακώς κείμενα. Ευτυχώς που υπάρχουν και αξιόλογα άτομα και σώζουν κατά κάποιο τρόπο την παρτίδα!

Στο χθεσινό εξ αναβολής Συμβούλιο λόγω μη απαρτίας έλαβα από τον Πρόεδρο κ. Λύρα τις απαντήσεις για το παρακάτω έγγραφο που προ ημερών του είχα στείλει και που ανέφερα τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε

κατά το παρελθόν σας έχω εγγράφως θέσει διάφορα θέματα που αφορούν την Κοινότητα Καλαμάτας.

Θα ήταν ενημερωτικά χρήσιμο όπως στη Συνεδρίαση του Κοινοτικού μας Συμβουλίου της Τρίτης 26/8/2025 δοθούν από εσάς απαντήσεις τόσο σε εμένα όσο και στους άλλους Κοινοτικούς Συμβούλους για την εξέλιξη και πρόοδο των θεμάτων που έχουν τεθεί.

Τα θέματα να σας θυμίσω αφορούν:

1ο. Την επικινδυνότητα και αισθητική των νεοκλασικών κτηρίων της οδού Αριστομένους.

2ο. Μέτρα αντιμετώπισης της επικινδυνότητας της Νέας Εισόδου.

3ο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της Κοινότητας Καλαμάτας για το 2025.

4ο. Πως χρησιμοποιείτε το γραφείο της Κοινότητας Καλαμάτας που βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας;

5ο. Δημιουργία σταθμού Πολιτικής Προστασίας σε Γυμνάσιο ή Λύκειο της Καλαμάτας με διαθέσιμο χώρο στέγασης του εν λόγω γραφείου.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν τίποτα με μπόλικο καθόλου του τύπου «ναι, μεν, αλλά».

Το 1ο θέμα έχει τεθεί από τον Ιανουάριο του 2024 και ακόμα είναι στην γνωμάτευση της επικινδυνότητας των αρμοδίων. Επίσης «άκουσον άκουσον» τι είπε ο αντιδήμαρχος κ. Φάβας που παρευρισκόταν στην συνεδρίαση.

« Έχουν γίνει όλες οι παρεμβάσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες και δεν υπάρχει γνωμάτευση επικινδυνότητας. Απευθυνόμενος σε εμένα μου είπε εσύ έχεις κάποια γνωμάτευση επικινδυνότητας; Αναφερόμενος δε στο ξενοδοχείον ”Αχίλλειον” που βρίσκεται στην Αριστομένους είπε το τρομερό ότι τα προστατευτικά πανιά μπαίνουν όχι για την επικινδυνότητα αλλά για αισθητικούς λόγους!»

Το 2ο θέμα έχει τεθεί περίπου 2 μήνες . Η Νέα Είσοδος έχει δοθεί σε κυκλοφορία από το 1986 και από τότε δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση όταν η κυκλοφορία των αυτοκινήτων έχει πολλαπλασιαστεί από τότε. Η απάντηση ήταν ότι δεν έχει γίνει κάτι.

Για το 3ο θέμα ο Πρόεδρος απάντησε ότι δεν προβλέπεται να καταθέτει προϋπολογισμό η Κοινότητα. Ως γνωστόν στο άρθρο 86 του ν. 3852 αναφέρεται προϋπολογισμός δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καθώς και συμμετοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Η απάντηση του Προέδρου ήταν « αυτό ποτέ δεν έχει γίνει. Δεν έχει δώσει αρμοδιότητα ο Δήμαρχος σε καμία Κοινότητα να κάνει αυτό». Το ποτέ όμως δεν αποτελεί και τον κανόνα. Τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο μετά από βελτιωτικές κινήσεις.

Για το θέμα 4ο η απάντηση ήταν ότι είναι μικρό. Όμως ποτέ δεν είχε αναφερθεί από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει Γραφείο.

Το θέμα 5ο έχει τεθεί περίπου δύο μήνες. Η απάντηση ήταν ότι δεν έχει γίνει τίποτα.

Σχετικά με το θέμα αυτό στις 10/7/2025 είχα συντάξει ένα δεύτερο έγγραφο που σαν αποστολέα είχε τον Πρόεδρο κ. Λύρα και παραλήπτη τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που αφ’ ενός μεν τον ενημερώναμε και ταυτόχρονα του ζητούσαμε να μας πει αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος σε κάποιο σχολείο για αυτό το σκοπό. Αυτό το έγγραφο το είχα στείλει στον κ. Λύρα και στην υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας κ. Χριστοπούλου με σκοπό να το προωθήσει στον παραλήπτη του και έως σήμερα παραμένει στο συρτάρι του. Εδώ να αναφέρω ένα δεύτερο «άκουσον, άκουσον» του παρευρισκόμενου αντιδημάρχου κ. Φάβα απευθυνόμενος προς εμένα μου λέει με απαξιωτικό ύφος τι δουλειά έχει ο Διευθυντής εκπαίδευσης. Ξέρεις πως τα σχολεία ανήκουν στο Δήμο;

Σε λίγο θα επιλέγει και τους καθηγητές ο κ. Φάβας!

ΥΓ. Μετά την καταγγελία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας από τον κ. Λύρα θεώρησα υποχρέωσή μου να απαντήσω και αυτό έπραξα με το παραπάνω κείμενό μου!