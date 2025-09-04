3η Σεπτέμβρη – Μέρα Ιστορίας, Μέρα Αγώνα

Η 3η Σεπτέμβρη του 1974 δεν είναι μια απλή επέτειος. Είναι η ημέρα που γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ, η παράταξη που έδωσε υπόσταση στη Δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα και ελπίδα στη νέα γενιά. Είναι η μέρα που έβαλε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον φοιτητή, τον εργαζόμενο και όχι τα συμφέροντα λίγων.

Πέντε δεκαετίες αργότερα, το πολιτικό σύστημα δείχνει να έχει γυρίσει την πλάτη στη νέα γενιά. Η κυβέρνηση της χώρας μεθοδικά υποβαθμίζει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο στα ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνει τη φοιτητική μέριμνα και αφήνει τους νέους έρμαια της ακρίβειας και της αβεβαιότητας. Από την άλλη, όσοι θέλουν να εμφανίζονται ως “προοδευτικοί” περιορίζονται σε κούφια λόγια και αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα χωρίς να αγγίζουν τα πραγματικά προβλήματα των φοιτητών.

Η φοιτητική ζωή γίνεται κάθε μέρα δυσκολότερη: υπέρογκα ενοίκια, ανύπαρκτες υποδομές, σπουδές που απαξιώνονται, μέλλον χωρίς προοπτική. Μια ολόκληρη γενιά καλείται να μάθει να ζει με λιγότερα, να ονειρεύεται πιο μικρά και να αποδέχεται την αδικία ως “κανονικότητα”.

Απέναντι σε όλα αυτά, η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Καλαμάτας παραμένει η δύναμη της συνέπειας, της ιστορίας και του αγώνα. Δεν υποτασσόμαστε στις επιταγές της Δεξιάς, δεν γινόμαστε συμπλήρωμα σε ευκαιριακές “προοδευτικές” ταμπέλες. Δίνουμε μάχη καθημερινά για πραγματικά Δημόσια και Δωρεάν παιδεία, για ίσες ευκαιρίες, για αξιοπρεπή φοιτητική ζωή, για μια κοινωνία όπου οι νέοι θα έχουν λόγο και ρόλο, για ένα πτυχίο με αξία και όχι ένα πτυχίο σε κορνίζα.

Η 3η Σεπτέμβρη μάς υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν χαρίζεται, οτι όλα κατακτώνται με συλλογικότητα, συνέπεια και αγώνα. Αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε και εμείς, απέναντι σε όσους θεωρούν τη νέα γενιά δεδομένη και σιωπηλή.