«Τα ζευγαράκια του ΛοΓό» στο βιβλιοπωλείο του Μετρονόμου

Σχέσεις καθημερινές, λόγια λίγα, βλέμματα πολλά. Έρωτας σε καρέ, χιούμορ χαμηλόφωνο και μια αλήθεια που δεν φωνάζει - απλώς μένει. Στο βιβλιοπωλείο του Μετρονόμου, τα «Ζευγαράκια του ΛοΓό» βγαίνουν από τον καμβά και στέκονται απέναντί μας: φτωχά, τρυφερά, γελαστά, λίγο κουρασμένα αλλά πάντα όρθια να πλημμυρίζουν με αισθήματα χαράς και αισιοδοξίας τον θεατή. Παράλληλα από τις εκδόσεις Μετρονόμος κυκλοφόρησε το βιβλίο του ΛοΓό με τίτλο «Οπου φτωχός κι η μπύρα του, μια συλλογή γελοιογραφιών που δημοσιεύτηκαν στην ιστορική εφημερίδα Ελευθεροτυπία και αποτυπώνουν με καυστικό χιούμορ, οξυδέρκεια και κοινωνική ευαισθησία την καθημερινότητα των «από κάτω». Ένα «πλούσιο βιβλίο γεμάτο με φτωχούς ανθρώπους». Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο ΛοΓό σχολιάζει την κοινωνική ανισότητα, τη φτώχεια, την αξιοπρέπεια και τις μικρές χαρές της ζωής, δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που συνήθως μένουν στο περιθώριο. Οι γελοιογραφίες του δεν προκαλούν απλώς γέλιο· προκαλούν σκέψη, συγκίνηση και μια αίσθηση αναγνώρισης. Τα «Zευγαράκια» της έκθεσης και οι φιγούρες του βιβλίου Όπου φτωχός κι η μπύρα του, συναντιούνται σε έναν κόσμο όπου η αγάπη χωράει σε ένα καρέ, η ειρωνεία λέγεται χαμηλόφωνα και η σάτιρα πονάει λίγο - όπως πρέπει.

Διάρκεια έκθεσης: 20.12.2025 - 28.2.2026 Μετρονόμος Βιβλιοπωλείο: Ζωοδόχου Πηγής 8-10 & Σόλωνος, τηλ. 210 3807206.