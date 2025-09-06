Αντί-γνωμος: Η «έκθεση» εκθέτει

Αντίθετα με ότι συμβαίνει αλλού αναφορικά με τις χιλιάδες διαφορετικές εκφάνσεις της δημόσιας ζωής μιας οποιασδήποτε κανονικής χώρας (κρατικής οντότητας), στην πατρίδα μας παρά πολλές από αυτές στρεβλώνουν τελείως το νόημα τους με αποτέλεσμα να μην γνωρίζεις πως να τις αναφέρεις, πως να τις χαρακτηρίσεις και πως να τις ονοματίσεις: Πρωτότυπες; Ανώμαλες; Στρεβλωτικές;

Κορυφαία θέση στην λίστα των «αυτοάνοσων νοσημάτων» του Ελληνικού δημοσίου αποτελεί ο θεσμός της ΔΕΘ.

Ενώ παντού στον κόσμο μια μεγάλη εμπορική έκθεση, και μάλιστα διεθνής, παράγει αυτονόητα -στον ένα ή στον άλλο βαθμό- εμπορικά αποτελέσματα τα οποία με την σειρά τους επηρεάζουν -λιγότερο ή περισσότερο- την οικονομία της χώρας, πχ το εξαγωγικό εμπόριο και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, το παραγωγικό μοντέλο και το ΑΕΠ, αλλά και άλλα παραγόμενα δευτερογενή αποτελέσματα όπως είναι η περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων (εμπορικών, τουριστικών, μορφωτικών, πολιτιστικών) με άλλες χώρες, στην πατρίδα μας η ΔΕΘ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πολιτικές υποσχεσιολογίες των πολιτικών αρχηγών, με έμφαση φυσικά -και σχεδόν αποκλειστικά- στις ομιλίες του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ελάχιστοι (ούτε οι αρμόδιοι υπουργοί) πραγματικά ενδιαφέρονται, ενημερώνονται και εξελίσσουν την επιχειρηματικότητα τους -βοηθούμενοι και καθοδηγούμενοι- από τα εκθέματα, τις νέες εφαρμοσμένες στην οικονομία τεχνικές, μεθόδους και επιστημονικές ανακαλύψεις, με αποτέλεσμα ο αληθινός σκοπός της ΔΕΘ να ατονεί χρόνο με τον χρόνο.

Από την άλλη (την αμιγώς πολιτικά εξαγγελτική διάσταση της εμπορικής έκθεσης) ούτε έτσι υπηρετείται ο –έστω διαστρεβλωμένος- σκοπός της ΔΕΘ, γιατί στόχος της κυβέρνησης με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν είναι η βελτίωση κάποιων σημαντικών τομέων της οικονομίας που εμφανώς υστερούν και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά η βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεων της κυβέρνησης ιδιαίτερα όταν το κυβερνητικό σκαρί, με τα κύματα της λαϊκής δυσαρέσκειας στα ύψη, αρχίζει να μπάζει επικίνδυνα νερά.

Η ΔΕΘ άθελα της (αλλά με πολιτική σκοπιμότητα της εκάστοτε κυβέρνησης) έχει επικίνδυνα αντικαταστήσει σε κάποιο βαθμό την δημοκρατική και κοινοβουλευτική λειτουργία και τάξη.

Συχνότερες είναι οι αναφορές -από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυβερνητική επικοινωνία και προπαγάνδα- στα λεχθέντα του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ παρά τις προγραμματικές δηλώσεις - δεσμεύσεις οι οποίες παρέχουν διαχρονικά και συνταγματικά ψήφο εμπιστοσύνης για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η ΔΕΘ ως ανάχωμα στην επίλυση προβλημάτων, ακόμα και του ζέοντος προβλήματος της επιβίωσης από την ακρίβεια και την εξαέρωση του εισοδήματος της κοινωνίας των 4/5 και της πολύμηνης κυβερνητικής αδράνειας, είναι η επαναλαμβανόμενη μετάθεση όλων των λύσεων στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από την ΔΕΘ.

Εκεί στην «Έκθεση» ως δια μαγείας υπόσχονται ότι θα επιλυθούν τα πάντα (όχι βέβαια ο 13ος και 14ος μισθός και η σύνταξη όπως απαιτούν οι «ανεύθυνοι» και οι «εθνικά επικίνδυνοι»), ενώ παράλληλα ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις παροχές (το είπε και ο πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη “ρωτήστε με ότι θέλετε, για την ΔΕΘ μην με ρωτάτε δεν θα σας αποκαλύψω τίποτα”) και οι οποίες εξαγγελίες υπόσχονται ότι θα μας κάνουν να τρέχουμε ανέμελα κι ευτυχισμένα στους αγρούς με λυμένες τις πλεξούδες μας.

Μέχρι τότε (μέχρι την «Έκθεση») αν δεν βγαίνει ο μήνας φάτε υποσχέσεις, κατά το “φάτε παντεσπάνι” της Μαρίας Αντουανέτας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλά θα κάνει από το Βελλίδειο να μην επαναλάβει τα ρηχά και τετριμμένα, τα παραπλανητικά κι αδικαιολόγητα, τα διαψευσμένα και ατελέσφορα, γιατί είναι αδιέξοδα και κάηκαν πολύ νωρίς.

Η μείωση της ανεργίας δεν προσφέρει τίποτα όταν εκρήγνυται το δημογραφικό πρόβλημα μιας χώρας και η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού είναι φληνάφημα όταν η ακρίβεια δια της αισχροκέρδειας κατατρώει το εισόδημα.

Οι εξαγγελίες από την «Έκθεση» θα δίνουν απαντήσεις στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ;

- Τον Ιούνιο το εμπορικό έλλειμα σκαρφάλωσε στο 33,2%.

- Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 5,5% και οι εξαγωγές μειώθηκαν 7,7%.

-Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ανέβηκε στο 1,2 δις μέσα σε ένα μήνα.

-Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών του πρώτου 6μήνου ξεπέρασε τα 7,6 δις (7.638,1 εκατομμύρια ευρώ).

- Η Ελλάδα είχε τον ψηλότερο πληθωρισμό τον Ιούλιο του 2025 από όλη την Ευρώπη.

- Οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους για δαπάνες υγείας το 34% των συνολικών δαπανών όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 15%.

- Οι Έλληνες πληρώνουμε για ηλεκτρικό ρεύμα +18,9% και στην Ε.Ε. πληρώνουν μόλις το +2,1% (9 φορές περισσότερο εμείς).

Την ίδια ώρα θα μας πει ο κ. Μητσοτάκης από που προέρχεται το πρωτογενές πλεόνασμα των 9,959 δις ευρώ, όταν ο στόχος ήταν για λιγότερο από τα μισά (4,5 δις);

Θέλουν μεγάλη προσοχή οι εξαγγελίες από την ΔΕΘ, γιατί η «Έκθεση» εκθέτει.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να δίνεις βάση στα λόγια κάποιου που είναι είτε ερωτευμένος είτε μεθυσμένος είτε υποψήφιος σε εκλογές”

Σίρλεϊ Μακ Λέιν, Αμερικανίδα ηθοποιός