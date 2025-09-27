Αντί-γνωμος: Η διανυσματική εξίσωση του Κυριάκου

Κανόνας πρώτος: Για να επιλύσεις ένα οποιοδήποτε πρόβλημα (μαθηματικό ή άλλο) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναγνωρίσεις την ύπαρξη του ως τέτοιο.

Κανόνας δεύτερος: Μετά την αναγνώριση του προβλήματος οφείλεις να αναλάβεις την ευθύνη της επίλυσης του, είτε γιατί εσύ το δημιούργησες είτε γιατί -με βάση τις αρμοδιότητες σου- είσαι ο καθ’ ύλην αρμόδιος και εντεταλμένος για την λύση του.

Κανόνας τρίτος: Οφείλεις να διαθέτεις εκείνα τα «εργαλεία» που είναι απαραίτητα για την λύση ενός προβλήματος, όπως να γνωρίζεις την σημασία των εννοιών (μαθηματικών ή άλλων), των μεθόδων (των διαδικασιών και των σταδίων που εφαρμόζονται) και των εννοιών, όλων δηλαδή εκείνων των προαπαιτούμενων που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα.

Κανόνας τέταρτος: Οφείλεις να μελετήσεις το πρόβλημα διαβάζοντας προσεκτικά την δομή, δηλαδή την περιγραφή (λεκτική ή αριθμητική) η οποία περιλαμβάνει τα δεδομένα (τις πληροφορίες που δίδονται) και τα ζητούμενα (εκείνο το οποίο ζητείται, λύνοντας το, να βρεις).

Κανόνας πέμπτος: Ακολουθώντας κατά γράμμα τους πιο πάνω κανόνες, επιλύεις το πρόβλημα (με την συντομότερη -αν είναι δυνατόν- μέθοδο) και ολοκληρώνεις με την επαλήθευση για να αποκλείσεις το λάθος και για να επιβεβαιώσεις την ορθότητα της λύσης.

Όλα τα πιο πάνω είναι γνωστά στους πάντες, ακόμα και σε ένα μαθητή της δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σxoλείου, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την -κατ’ ευφημισμό- «επιτελική» κυβέρνηση του που τα αγνοούν ολοσχερώς, εξακολουθητικά και με απόλυτα προκλητικό τρόπο.

Το τρίπτυχο με το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όλα τα μεγάλα, αξεπέραστα, άλυτα και διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα, με πρώτο αυτό της (μη) επιβίωσης λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα, στη στέγαση, στην ενέργεια και στα καύσιμα, είναι:

Η μη αναγνώριση του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι εισαγόμενο και δεν επιλύεται μονομερώς από την χώρα μας. Το πρόβλημα είναι πρόσκαιρο και η οριστική αποκατάσταση της ομαλότητας και κανονικότητας είναι ζήτημα μόλις 2 ή 3 μηνών.

Η πρώτη περίπτωση, της μη αναγνώρισης οποιουδήποτε προβλήματος (δηλαδή της μη αποδοχής του πρώτου κανόνα) απαντάται οκτώ στις δέκα φορές από το επιτελικό μπάχαλο.

Ακούς τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, ακόμα και τους πολιτευτές της ΝΔ στο ερώτημα “πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την απώλεια εισοδήματος (αύξηση των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες / αύξηση εισοδήματος) κατά 46% την τελευταία πενταετία;” να απαντάνε άλλα αντ άλλων, ότι “η κυβέρνηση ήδη έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό πάνω από 20% όπως καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε” (χωρίς να λένε ότι παρά την ονομαστική αύξηση αγοράζουμε πλέον μόνο τα μισά από τα αναγκαία για την επιβίωση μας) και αναρωτώνται (παίζοντας την μπάλα χαμηλά) “άραγε τα κάναμε όλα τέλεια;” και απαντάνε δήθεν αυτοκριτικά και απολύτως αυτάρεσκα “προφανώς όχι, άλλωστε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο”.

Η δεύτερη περίπτωση, του ισχυρισμού ότι το πρόβλημα είναι εισαγόμενο (γι’ αυτό δεν μπορεί να λυθεί μόνο από την Ελλάδα αλλά στα πλαίσια της Ε.Ε. και της συμμετοχής μας στην ζώνη του Ευρώ) είναι απολύτως ψευδεπίγραφος όπως ήταν ο ισχυρισμός ότι η πανδημία είναι εισαγόμενη (αληθές) χωρίς ωστόσο να εξηγείται έτσι γιατί η Ελλάδα είχε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού από όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και πολλές ακόμα τριτοκοσμικές;

Γιατί ο ισχυρισμός περί εισαγόμενης ακρίβειας και πληθωρισμού δεν εξηγεί πως η Κύπρος η οποία δεν διαθέτει διυλιστήριο και εισάγει πετρέλαιο από την Ελλάδα έχει λιανική τιμή ανά λίτρο καυσίμου 25% φθηνότερο (παρά το κόστος μεταφοράς);

Γιατί η Ελληνική φέτα και το Ελληνικό γάλα πωλείται φθηνότερα στο ράφι του Δουβλίνου, Λονδίνου ή Βερολίνου από το ράφι του Super Market της Αθήνας;

Γιατί τα Γερμανικά απορρυπαντικά έχουν την ίδια τιμή σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και την ίδια ώρα στην Ελλάδα είναι έως και 30% ακριβότερα;

Όσο για την πρόσκαιρο χαρακτήρα του προβλήματος, να θυμίσω ότι δύο υπουργοί της κυβέρνησης (Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης) για την έκρηξη της ακρίβειας στην Ενέργεια (που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021) ισχυρίζονταν ότι οφείλεται στον πόλεμο της Ρωσίας προς στην Ουκρανία (που ξεκίνησε την 24η Φεβρουαρίου 2022) και ότι το φαινόμενο θα ήταν πρόσκαιρο διάρκειας 2 ή 3 μηνών ή το πολύ μέχρι τα Χριστούγεννα του 2021.

Τέσσερα χρόνια μετά το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει σθεναρό.

Η λύση της διανυσματικής εξίσωσης της χώρας, η οποία θα καθορίσει το σημείο εκκίνησης, την διεύθυνση του διανύσματος και η οποία θα σαρώσει στο διάβα του όλα τα άλλα σημεία της ευθείας, θα λύσει ο λαός στην προσεχή κάλπη, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του δημιούργησαν αξεπέραστα προβλήματα χωρίς να λύσουν ούτε ένα.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Η μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε στοχαστή είναι να διατυπώσει ένα πρόβλημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει μια λύση”.

Μπερντράντ Ράσελ, Βρετανός φιλόσοφος