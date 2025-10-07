Πετράκος: “Να σταματήσουν τώρα τα σχέδια καταστροφής του σιδηροδρόμου”

Χαρακτηριστικά σημειώνει πως “ενώνω τη φωνή μου και την έντονη διαμαρτυρία μου με όλους τους φορείς και παράγοντες που αντιδρούν στην αδιανόητη και πολιτικά εγκληματική ενέργεια της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του υπουργείου δήθεν Περιβάλλοντος, το οποίο μαζί με τη νεοδημοκρατική ηγεσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σκέφτηκαν το αδιανόητο. Να καταστρέψουν την ιστορική σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου και να την μετατρέψουν – άκουσον, άκουσον – σε ποδηλατόδρομο”.

Ο κ. Πετράκος τονίζει πως “το σχέδιο αυτό είναι, όχι μόνο απαράδεκτο και αδιανόητο, αλλά και πολιτικά καταστροφικό και εγκληματικό και μπορεί να πληρώσουμε και πρόστιμα στην Ε.Ε., αφού ως γνωστόν το 2010 δαπανήθηκαν μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης 70 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.

Προσωπικά, και ως βουλευτής και ως νομαρχιακός και ως περιφερειακός σύμβουλος είχα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, διότι το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου έχει μέλλον, αλλά δυστυχώς

δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Σήμερα βέβαια η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιδιώκει να προχωρήσει στο ξήλωμα των γραμμών.

Με όλη τη δύναμη της φωνής μου λέω: Σταματήστε τα απαράδεκτα σχέδιά σας. Απευθύνομαι προσωπικά στον υπουργό Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα και τονίζω ότι έχει υποχρέωση και καθήκον

να παρέμβει τώρα και να ακυρώσει τα καταστροφικά σχέδια Παπασταύρου και Στασινού. Διαφορετικά η ευθύνη θα βαρύνει και αυτόν.

Αντί για την καταστροφή εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος και να επαναλειτουργήσει το δίκτυο. Ήδη υπάρχει το ενδιαφέρον από την ελβετική κυβέρνηση και είναι

δεσμευμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση”.

Καταλήγοντας, ο Θαν. Πετράκος παρατηρεί: “Ολοκληρωμένη λύση είναι η πρόταση που είχα καταθέσει από το 2002 για κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση του δυτικού άξονα Πάτρα –

Πύργος – Κυπαρισσία – Ζευγολατιό – Καλαμάτα και Κόρινθος – Άργος και η διατήρηση της μετρικής γραμμής Άργος – Ζευγολατιό με νέα σύγχρονα βαγόνια. Επιπλέον η υλοποίηση των προτάσεων των φορέων για τη λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία. Όχι λοιπόν στην καταστροφή. Ναι στην αναγέννηση του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο”.