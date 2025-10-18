Η Υγεία της Μεσσηνίας – Υπόθεση Τιμής!

Η υγεία δεν είναι αριθμός σε προϋπολογισμό. Είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός στη ζωή του κάθε ανθρώπου, η ίδια η ζωή. Κι όταν η υγεία εκπίπτει, η κοινωνία πληγώνεται στον πυρήνα της.

Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας στις 10 Οκτωβρίου 2025 ενεργοποίησε κάτι που όλοι οι Μεσσήνιοι γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας: πως ο τόπος μας, από την Καλαμάτα ως την Κυπαρισσία, από τα Φιλιατρά ως τους Γαργαλιάνους από την Πύλο ως τη Χώρα, από τη Μεσσήνη ως την Κορώνη, από τη Φοινικούντα ως το Πεταλίδι και από την Στούπα ως την Καρδαμύλη, στενάζει από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στην πρώτη γραμμή της υγείας.

Γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, οδηγοί ασθενοφόρων, όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας σηκώνουν βάρος δυσανάλογο των δυνάμεών τους. Εργάζονται ασταμάτητα, κάνοντας ατελείωτες υπερωρίες, εφημερεύουν χωρίς πρόγραμμα, καλύπτουν κενά που θα έπρεπε να καλύπτονται από το ίδιο το κράτος. Και το κάνουν με φιλότιμο, με πίστη, με την ψυχή τους. Όμως δεν μπορεί η υγεία ενός ολόκληρου νομού να στηρίζεται στην αυτοθυσία και την υπερπροσπάθεια των ελάχιστων αυτών αριθμητικά ανθρώπων.

Η υποστελέχωση δεν είναι ένα απλό διοικητικό πρόβλημα. Είναι μια πολιτική πρακτική που πλήττει την κοινωνία, δημιουργώντας συνθήκες υπολειτουργίας και καθυστερήσεων και εξουθένωσης των εργαζομένων στο ΕΣΥ, κάτι που έχει σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Μεσσηνία δεν μπορεί να πορεύεται έτσι. Ένας τόπος ευλογημένος, με ιστορία, πολιτισμό και ανθρώπους περήφανους δεν πρέπει να βιώνει τέτοια εγκατάλειψη. Οι κάτοικοι των χωριών μας δεν μπορούν να ζουν στην ανασφάλεια, αν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο ή έγκαιρη προσέλευση αυτού σε περίπτωση ιατρικού συμβάντος ή ατυχήματος.

Λύση υπάρχει και όχι ως θεωρία: Μπορεί να γίνει άμεσα πράξη.

Χρειάζεται άμεση εφαρμογή νέου εθνικού σχεδίου για τη δημόσια υγεία της Μεσσηνίας, στηριγμένο σε αρχές ευθύνης, δικαιοσύνης, ισότητας και ανθρωπιάς.

• Άμεση ενίσχυση όλων των δομών υγείας με γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς, φύλακες και οδηγούς ασθενοφόρων,

• Γιατροί επισκέπτες ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε απομακρυσμένα χωριά του νομού και επαναλειτουργία των αγροτικών ιατρείων, όπου αυτό είναι εφικτό, παράλληλα με την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής και των κινητών μονάδων,

• Θεσμοθέτηση θητείας στρατιωτικών ή αγροτικών γιατρών στα χωριά μας, ώστε κανένα χωριό της Μεσσηνίας να μη μείνει χωρίς φροντίδα,

• Ουσιαστικά κίνητρα: οικονομικά, στεγαστικά, αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης, για να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στην περιφέρεια, τόσο από τη μητρόπολη, όσο και από το εξωτερικό, που έχουν καταφύγει ως λύση ανάγκης.

• Ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους,

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ η βελτίωση της υγείας είναι στο dna μας. Αποτελεί το πρώτιστο μέλημα μας αφού είναι το θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, η βάση της δημοκρατίας, το μέτρο της ανθρωπιάς μας.

Δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία χωρίς την ασφάλεια του καθενός μας.

Δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανάπτυξη, κανένας ποιοτικός τουρισμός, μα ούτε ουσιαστική παιδεία, χωρίς υγεία.

Δεν μπορεί να υπάρχει ΖΩΗ χωρίς την υγεία.

Όπως φτιάξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας το 1983 επί Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι θα πράξουμε ξανά όταν ο ελληνικός λαός μας ξαναφέρει με την ψήφο του εκεί που μας αξίζει!