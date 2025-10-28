Η ύπαιθρος εκπέμπει σήμα κινδύνου

Η ερημοποίηση της υπαίθρου δεν είναι φυσική εξέλιξη· είναι πολιτική επιλογή διαχρονικής αδιαφορίας.

Όταν κλείνουν τα ΕΛ.ΤΑ. στα χωριά, όταν καταργούνται τα τραπεζικά υποκαταστήματα, όταν το αγροτικό ιατρείο μένει χωρίς γιατρό και η συγκοινωνία χωρίς δρομολόγιο, τότε δεν φεύγουν μόνο οι υπηρεσίες – φεύγει η ζωή!

Οι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν ακόμη και για τα αυτονόητα. Οι νέοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την επαρχία γιατί δεν βρίσκουν προοπτική. Οι Κοινότητες, που θα μπορούσαν να είναι μοχλοί τοπικής ανάπτυξης, παραμένουν χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς πόρους, χωρίς φωνή. Η Πολιτεία υπόσχεται “ισόρροπη ανάπτυξη”, αλλά στην πράξη αποσύρεται από την ύπαιθρο. Αφήνει τα χωριά να γερνούν, τα σχολεία να κλείνουν, τα σπίτια να ρημάζουν, την τοπική οικονομία να σβήνει.

Ως αυτοδιοικητικοί, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωποι που ζούμε και γνωρίζουμε την πραγματικότητα της Μεσσηνίας, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Η ύπαιθρος δεν είναι ένα «κομμάτι της Ελλάδας» που μπορεί να αγνοηθεί· είναι η ψυχή της, η ρίζα που κρατά όρθια τη χώρα. Απαιτείται εθνική στρατηγική αναζωογόνησης της υπαίθρου, με πράξεις και όχι λόγια: Επαναλειτουργία και αναβάθμιση των δημόσιων δομών εξυπηρέτησης (ΕΛ.ΤΑ., τράπεζες, αγροτικά ιατρεία). Θεσμική και οικονομική ενίσχυση των Κοινοτήτων με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Κίνητρα για να μείνουν ή να επιστρέψουν οι νέοι στην ύπαιθρο, να επενδύσουν, να δημιουργήσουν, να ζήσουν.

Είναι αδιανόητη η πληροφορία για επικείμενη διακοπή λειτουργίας των πρακτορείων ΕΛ.ΤΑ. σε Κοινότητες στην περιοχή μας ιδιαίτερα στην έδρα του Δήμου Οιχαλίας τον Μελιγαλά, ο οποίος είναι μέλος του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπνέει μόνο μέσα από τις πόλεις της. Χρειάζεται ξανά τη φωνή, την ψυχή και τη ζωή της υπαίθρου. Και αυτή η φωνή είναι οι Κοινότητες. Η ερημοποίηση δεν είναι αναπόφευκτη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής αδράνειας. Κι εμείς, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, έχουμε καθήκον να το φωνάξουμε δυνατά: Όχι άλλη υποβάθμιση της υπαίθρου. Ναι στη ζωή, στην ανάπτυξη, στην αξιοπρέπεια των χωριών μας.

*Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας