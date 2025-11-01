Δύο χρόνια χωρίς τον Πέτρο Θέμελη: Ώρα να αναγνωριστεί διεθνώς το έργο του με ένταξη της Αρχαίας Μεσσήνης στην UNESCO

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την εκδημία του καθηγητή Πέτρου Θέμελη, του μεγάλου αρχαιολόγου που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανασκαφή, αναστήλωση και ανάδειξη της Αρχαίας Μεσσήνης - ενός από τους σημαντικότερους και καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

Η Αρχαία Μεσσήνη, αν και από το 2014 βρίσκεται στον Προκαταρκτικό Κατάλογο της UNESCO, παραμένει αδικαιολόγητα εκτός του κυρίως Καταλόγου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 29 Οκτωβρίου 2025, καταθέσαμε πρόταση ώστε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβει πρωταγωνιστικό και συντονιστικό ρόλο - σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Μεσσήνης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - για την εκπόνηση και υποβολή πλήρους φακέλου υποψηφιότητας με στόχο την ένταξη της Αρχαίας Μεσσήνης στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η αναγνώριση αυτή θα προσδώσει διεθνή τιμή για τη Μεσσηνία και την Ελλάδα και θα αποτελέσει φόρο τιμής στη μνήμη του Πέτρου Θέμελη, του ανθρώπου που - με το όραμα και το έργο του - ανέστησε μια ολόκληρη αρχαία πόλη και την χάρισε στις επόμενες γενιές.

Η ένταξη της Αρχαίας Μεσσήνης στην UNESCO θα αποτελέσει ταυτόχρονα αναγνώριση για όλους όσοι μόχθησαν, από οποιαδήποτε θέση, για τη διάσωση και ανάδειξη αυτού του μοναδικού μνημείου. Παράλληλα, όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες, η εγγραφή ενός χώρου στον Κατάλογο της UNESCO έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για την άμεση περιοχή του μνημείου, αλλά και για την ευρύτερη τοπική ανάπτυξη - πολιτιστική, τουριστική και οικονομική.

Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και όλων των φορέων που αγαπούν και στηρίζουν τον πολιτισμό, ώστε να υλοποιηθεί επιτέλους ο μεγάλος στόχος - η ένταξη της Αρχαίας Μεσσήνης στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.