Οδική Παιδεία για Όλους: Οι κυκλικοί κόμβοι στην Ελλάδα.  Ποιος έχει τελικά προτεραιότητα;

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και πώς αποφεύγουμε τη σύγχυση .

Οι κυκλικοί κόμβοι έχουν μπει δυναμικά στην καθημερινή μας οδήγηση τα τελευταία χρόνια. Υπόσχονται καλύτερη ροή της κυκλοφορίας, λιγότερα ατυχήματα και εξοικονόμηση χρόνου. Ωστόσο, στην Ελλάδα, η εικόνα δεν είναι πάντα ξεκάθαρη , διαφορετικά σήματα, παλιές διατάξεις και αντικρουόμενοι κανόνες προκαλούν ακόμη σύγχυση στους οδηγούς.

Ας δούμε αναλυτικά τις τρεις βασικές κατηγορίες κόμβων που συναντάμε στους ελληνικούς δρόμους .

1. Κυκλικοί κόμβοι χωρίς σήμανση

Πρόκειται για παλαιότερη και συχνά προβληματική μορφή κόμβου, κυρίως σε επαρχιακές περιοχές.

* Δεν υπάρχει καμία ένδειξη προτεραιότητας.

* Ισχύει ο γενικός κανόναs προτεραιότητα από δεξιά, δηλαδή εκείνος που μπαίνει στον κόμβο προηγείται.

Αυτό όμως δημιουργεί σύγχυση, αφού οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν (λανθασμένα) ότι προτεραιότητα έχει όποιος ήδη κυκλοφορεί μέσα στον κύκλο.

2. Κυκλικοί κόμβοι με σήμα STOP σε όλες τις εισόδους .

Σε αυτούς τους κόμβους ο οδηγός πρέπει να σταματήσει πλήρως , ακόμη κι αν δεν υπάρχει κανένα άλλο όχημα.

* Η ασφάλεια αυξάνεται , αλλά η ροή μειώνεται.

* Οι συχνές στάσεις προκαλούν καθυστερήσεις και ουσιαστικά ακυρώνουν τον λόγο ύπαρξης του κυκλικού κόμβου.

Πρόκειται για μεταβατική λύση που πλέον αποφεύγεται στα νέα έργα οδοποιίας.

3. Κυκλικοί κόμβοι με σήμα παραχώρησης προτεραιότητας .

Η πλέον σύγχρονη και ορθή διάταξη, που συναντάμε σε όλη την Ευρώπη και πλέον καθιερώνεται και στην Ελλάδα.

* Τα οχήματα εντός του κόμβου έχουν προτεραιότητα.

* Όσα εισέρχονται πρέπει να παραχωρήσουν προτεραιότητα εάν υπάρχει κίνηση μέσα στον κύκλο.

* Η ροή είναι ομαλή, συνεχής και ασφαλής.

Αυτή είναι πλέον η μοναδική αποδεκτή διάταξη για νέους κυκλικούς κόμβους στη χώρα.

Η τρίτη κατηγορία με προτεραιότητα στα οχήματα που ήδη βρίσκονται μέσα στον κόμβο θεωρείται η πιο ασφαλής και λειτουργική.

Περιορίζει τα ατυχήματα, μειώνει τις καθυστερήσεις και ευθυγραμμίζει τη χώρα μας με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Μικρές υπενθυμίσεις για ασφαλή διέλευση από κυκλικό κόμβο .

* Μειώνουμε ταχύτητα πριν μπούμε στον κόμβο.

* Παραχωρούμε προτεραιότητα σε όσα οχήματα κινούνται ήδη μέσα.

* Δεν αλλάζουμε λωρίδα αιφνιδιαστικά.

* Χρησιμοποιούμε το δεξί φλας όταν βγαίνουμε από τον κύκλο.

Οι κυκλικοί κόμβοι αποτελούν ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτισμένης οδήγησης. Με σωστή σήμανση, επαρκή εκπαίδευση και τήρηση των κανόνων, μπορούμε να κάνουμε τους δρόμους μας ασφαλέστερους και τη μετακίνηση πιο ομαλή για όλους.

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή , είναι ευθύνη.