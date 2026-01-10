eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026 12:24

Μεσσηνία: Εκλεψαν 450 κιλά ελαιόλαδο και δύο αλυσοπρίονα από αποθήκη

Γράφτηκε από την

Μεσσηνία: Εκλεψαν 450 κιλά ελαιόλαδο και δύο αλυσοπρίονα από αποθήκη

Premium Strom


Θρασύτατη ληστεία από αυλή σπιτιού στο Αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου – Νέστορος σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.


Αγνωστοι δράστες δίχως να γίνουν αντιληπτοί εισήλθαν στην αυλή εξοχικής κατοικίας και έκλεψαν από την αποθήκη δύο αλυσοπρίονα και 450 κιλά ελαιόλαδο!
Το ελαιόλαδο ήταν σε μια μικρή δεξαμενή μέσα στην αποθήκη, ενώ η 80χρονη ιδιοκτήτρια είχε στο χώρο και άδειους ντενεκέδες.
Οι θρασύτατοι ληστές δεν δίστασαν να γεμίσουν τους ντενεκέδες με λάδι από την κάνουλα της δεξαμενής, να τους φορτώσουν σε αγροτικό αυτοκίνητο, μαζί με τα δύο πριόνια και να γίνουν… καπνός!
Η ηλικιωμένη κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία, με την αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τα 2.700 ευρώ!
Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Γαργαλιάνων.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις