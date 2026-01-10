Μεσσηνία: Εκλεψαν 450 κιλά ελαιόλαδο και δύο αλυσοπρίονα από αποθήκη



Αγνωστοι δράστες δίχως να γίνουν αντιληπτοί εισήλθαν στην αυλή εξοχικής κατοικίας και έκλεψαν από την αποθήκη δύο αλυσοπρίονα και 450 κιλά ελαιόλαδο!

Το ελαιόλαδο ήταν σε μια μικρή δεξαμενή μέσα στην αποθήκη, ενώ η 80χρονη ιδιοκτήτρια είχε στο χώρο και άδειους ντενεκέδες.

Οι θρασύτατοι ληστές δεν δίστασαν να γεμίσουν τους ντενεκέδες με λάδι από την κάνουλα της δεξαμενής, να τους φορτώσουν σε αγροτικό αυτοκίνητο, μαζί με τα δύο πριόνια και να γίνουν… καπνός!

Η ηλικιωμένη κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία, με την αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τα 2.700 ευρώ!

Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Κ.Ηλ.