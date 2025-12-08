Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη — Επενδύσεις και έργα που αλλάζουν την Πελοπόννησο

Η πρόσφατη επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Παπαθανάση, στη Μεγαλόπολη και οι ανακοινώσεις για την πορεία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αποτελούν μια ευκαιρία να δούμε ξεκάθαρα τα βήματα προόδου, που έχουν γίνει στην μετά–λιγνίτη εποχή, τα τελευταία δύο χρόνια.

Για δεκαετίες, στη Μεγαλόπολη χτυπούσε η μία από τις δύο «καρδιές» της ελληνικής ενεργειακής παραγωγής. Οι άνθρωποι της ευρύτερης περιοχής στήριξαν, με κόπο και προσφορά, την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Σήμερα καλούμαστε να γυρίσουμε σελίδα με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο, που δεν θα αφήνει πίσω καμία τοπική κοινωνία και κανέναν πολίτη.

Το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αλλαγής παραγωγικού μοντέλου, με στόχο μια σύγχρονη, πράσινη οικονομία, σε μια περιοχή που επωμίστηκε επί δεκαετίες το βάρος της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία, αλλά και απαιτητική: αφορά την παραγωγική βάση, την αγορά εργασίας, τις υποδομές και την κοινωνική συνοχή.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις κινούνται σε δύο άξονες: ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υλοποίηση δημοσίων δράσεων και υποδομών που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα δημιουργούν συνθήκες βιωσιμότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στον πρώτο άξονα, μέσα από 80 νέες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 331 εκατ. ευρώ (190 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη), δημιουργούνται 1.093 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες προστίθενται στις περίπου 850 θέσεις της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος.

Η δημιουργία νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, με ένταση γνώσης, ήταν και παραμένει ο κυρίαρχος στόχος του σχεδιασμού μας και το πλέον κρίσιμο ζητούμενο στην υπόθεση της Μετάβασης. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αποτελέσει «φρένο» στον πληθυσμιακό μαρασμό της ευρύτερης περιοχής και μια ευκαιρία, εφόσον αξιοποιηθεί σωστά και συνδυαστεί με κρίσιμες πρωτοβουλίες, να προσελκύσει νέους ανθρώπους που θα εργαστούν και θα δημιουργήσουν στην Πελοπόννησο.

Στον δεύτερο άξονα, ενεργοποιείται ο Πυλώνας ΙΙΙ του προγράμματος, που δίνει επιπλέον χρηματοδότηση 63,8 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κρίσιμα έργα υποδομής. Στον σχεδιασμό μας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις, που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της περιοχής:

- η οδική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά με τον αυτοκινητόδρομο του Μορέα (κόμβος ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά), έργο που βελτιώνει τις μεταφορές και την πρόσβαση στις επιχειρήσεις, και μπορεί να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης επενδύσεων,

- ο Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης, απαραίτητο έργο κυρίως για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης,

- η παράκαμψη Δημητσάνας, έργο που θωρακίζει το οδικό δίκτυο και ενισχύει την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα σε ένα κορυφαίο προορισμό,

- το νέο, σύγχρονο Διοικητήριο στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των αρχείων μας — μια επένδυση διοικητικής αναβάθμισης και καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Πρόκειται για έργα κρίσιμα, που δίνουν λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα και απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες του σχεδιασμού μας, στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ:

1. Η δημιουργία Γεωργικής Σχολής στη Μεγαλόπολη.

Θα λειτουργεί στα πρότυπα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και θα εκπαιδεύει νέους σε βιώσιμες καλλιέργειες, αγροτική επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της υπαίθρου και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ αγροτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η δράση αυτή, πραγματικά, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής.

2. Το Κέντρο (Campus) Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού.

Μια σύγχρονη κοινωνική υποδομή, που θα στηρίζει παιδιά και οικογένειες και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό, με προοπτική πανελλήνιου και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Όλες αυτές οι δράσεις, αποτελούν στρατηγικό εργαλείο, που λειτουργεί συμπληρωματικά με όσα σχεδιάζουμε και έχουν ήδη ανακοινωθεί — όπως η ΟΧΕ Μεγαλόπολης, η ΒΑΑ Τρίπολης και δράσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Η συμπληρωματικότητα και η αλληλεπίδραση των πρωτοβουλιών μας είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των επιλογών μας, με στόχο να μεγαλώνει, αθροιστικά, το αποτύπωμά τους και να μην αποτελούν, όσα υλοποιούμε, μεμονωμένα «πυροτεχνήματα», χωρίς προστιθέμενη αξία.

Το βασικό ζητούμενο στην παρούσα φάση είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι παρεμβάσεις και οι δράσεις να μετατραπούν γρήγορα σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Η μετάβαση έχει αξία, μόνο όταν παράγει μετρήσιμες αλλαγές στην καθημερινότητα, στις ευκαιρίες εργασίας, στις τοπικές επιχειρήσεις και στην ποιότητα ζωής.

Φυσικά, τα αποτελέσματα αυτά δεν προέκυψαν τυχαία. Απαιτήθηκε συντονισμένη προσπάθεια, σχέσεις εμπιστοσύνης με την κεντρική διοίκηση και διεκδίκηση σε όλα τα επίπεδα. Συνεχίζουμε με στόχο να επιταχυνθεί η υλοποίηση και να γίνουν ορατά, το συντομότερο δυνατό, τα οφέλη των πολιτικών μας.

Οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης και της ευρύτερης περιοχής αξίζουν να δουν, στην πράξη, ότι η Μετάβαση δεν είναι μια θεωρητική υπόσχεση αλλά μια νέα αρχή με ευκαιρίες, ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.