Οι παρατάσεις δεν είναι μεταρρύθμιση – είναι η παραδοχή της αποτυχίας της ΝΔ

Για ακόμη μία φορά, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να παρουσιάσει ως «κατόρθωμα» την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών που λήγουν, ντύνοντας με εορταστικό ύφος την πλήρη κυβερνητική αδράνεια στα κρίσιμα ζητήματα της χωροταξίας.

Όμως η πραγματικότητα δεν κρύβεται πίσω από πανηγυρικές ανακοινώσεις.

Η Μεσσηνία —όπως και ολόκληρη η χώρα— βιώνει εδώ και έξι χρόνια μια πρωτοφανή θεσμική εκκρεμότητα στην εκτός σχεδίου δόμηση και τη διαχείριση των αυθαιρέτων.

Έξι χρόνια στασιμότητας, τα οποία η κυβέρνηση, με πρώτο τον κ. Μητσοτάκη και όσους την εκπροσωπούν, προσπαθεί σήμερα να σκεπάσει με πρόχειρες παρατάσεις της τελευταίας στιγμής.

Οι παρατάσεις αυτές δεν αποτελούν λύση.

Αποτελούν την επίσημη παραδοχή της κυβερνητικής αποτυχίας.

Η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί της δημιούργησαν το χάος που τώρα παρουσιάζουν ως «διαχείριση»:

* Υποστελεχωμένες και ανεπαρκείς ΥΔΟΜ (Πολεοδομίες), χωρίς προσωπικό και εξοπλισμό.

* Συνεχείς καθυστερήσεις, ασάφειες και νομοθετικές παλινωδίες.

* Πλήρη απουσία στρατηγικού σχεδίου για τη δόμηση και την προστασία του χώρου.

Αντί για απολογία, επέλεξαν τις θριαμβολογίες.

Οι πολίτες έχουν κουραστεί από ανούσιες φωτογραφίσεις και επικοινωνιακές φιέστες.

Έχουν κουραστεί από μια κυβέρνηση που προσπαθεί να παρουσιάσει την αδράνεια ως μεταρρύθμιση και την παράταση ως επιτυχία.

Την ίδια ώρα, χάνεται πολύτιμος χρόνος και κρίσιμες επενδύσεις.

Κεφάλαια παγώνουν, ευκαιρίες χάνονται, η αξιοπιστία της χώρας υπονομεύεται. Η τοπική οικονομία της Μεσσηνίας το πληρώνει ακριβά.

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ζητά:

* Οριστική λύση στην εκτός σχεδίου δόμηση με σαφείς, σταθερούς και εφαρμόσιμους κανόνες.

* Ισχυρές, στελεχωμένες και πλήρως ψηφιοποιημένες ΥΔΟΜ (Πολεοδομίες) σε όλη τη χώρα.

* Συνολικό σχέδιο για τα αυθαίρετα, αντί για επικοινωνιακές κινήσεις και διαρκείς παρατάσεις.

Οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλες φωτογραφίες και πανηγυρισμούς.

Χρειάζονται σοβαρότητα, σχέδιο και αξιοπιστία.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να καταθέτει συγκεκριμένες λύσεις, εκεί όπου η κυβέρνηση επιλέγει την ακινησία.