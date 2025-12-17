Χωράφια εγκαταλελειμμένα και η τραυματισμένη Δημοκρατία

Τα χωράφια μας αδειάζουν, οι αγρότες αδικούνται, και η πολιτική ατιμωρησία θεριεύει. Η ελληνική ύπαιθρος , ήταν και εξακολουθεί να είναι , θύμα καιροσκοπικών κομματικών επιλογών, ενώ οι θεσμοί μας πληρώνουν το τίμημα της αδιαφορίας.

Στα μπλόκα της υπαίθρου αποδοκιμάζεται η χρόνια απαξίωση του αγροτικού τομέα, μια απαξίωση που δεν είναι ατύχημα, αλλά αποδεδειγμένα συνειδητή επιλογή των κυβερνήσεων.

Η ύπαιθρος αδειάζει, ερημώνει, εγκαταλείπεται από τους νέους. Χωριά χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, παραγωγοί χωρίς προοπτική, ένας πρωτογενής τομέας που αργοπεθαίνει.

Κι όμως, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι αυτάρκης σε αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αντ’ αυτού, από το χωράφι στο ράφι κυριαρχεί η «προστατευόμενη» αισχροκέρδεια των μεσαζόντων, με την ανοχή, αν όχι τη συνενοχή, του σεσηπότος πολιτικού συστήματος.

Η κρίση στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα είναι συστημική. Δομική διαφθορά, πελατειακό κράτος, αδιαφάνεια, αδιαφορία.

Και στην επικαιρότητα, το απερίγραπτο αίσχος του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ: ένα οργανωμένο πάρτι εκατομμυρίων. Αγρότες-βιτρίνες, αγρότες κομματικά στελέχη που κερδίζουν το ΛΟΤΟ και στο Τζόκερ , στο Στοίχημα, και στα Λαχεία (ρε τους κωλόφαρδους) , δακτυλοδεικτούμενα «λαμόγια» της υπαίθρου που νέμονται επιδοτήσεις και πλουτίζουν με τις πλάτες υπουργών και βουλευτών, σε βάρος έντιμων αγροτών, εργατών γης και κτηνοτρόφων.

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής εκτυλίσσονται σκηνές θεσμικής παρακμής. Μικροπολιτικά παιχνίδια, αλληλοκάλυψη, συγκάλυψη, ύβρεις και προκλήσεις. Επικοινωνιακά τερτίπια φθηνού θεάματος, μέσα στο Κοινοβούλιο, τον κατ’ εξοχήν χώρο λογοδοσίας, στο και κατά τη συνταγματική πρόβλεψη και επιταγή, γεραρό κρηπίδωμα του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Μια κατάντια που ευτελίζει τον θεσμό και τραυματίζει το κύρος της Δημοκρατίας.

Η στήριξη του αγροτικού κινήματος δεν είναι επιλογή. Είναι εθνικό, κοινωνικό και δημοκρατικό καθήκον.

Είναι το θεσμικό αντίδοτο στην ατιμωρησία, στην αδιαφάνεια και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Είναι ανιδιοτελής συμπαράσταση, στους ανθρώπους που μοχθούν για το γλίσχρο μεροκάματο στο χωράφι και στη στάνη.

Στηρίζουμε το ακηδεμόνευτο αγροτοκτηνοτροφικό κίνημα, ενάντια στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, ώστε η λογοδοσία να βρει τον δρόμο της, η Δικαιοσύνη να ανακτήσει την αξιοπιστία της και η διαφάνεια το ηθικό της κύρος.

Για να μη μετατραπεί η ελληνική ύπαιθρος σε ζώνη εγκατάλειψης ερήμωσης και αυθαιρεσίας.

Για να παραμείνει χώρος παραγωγής, ζωής και δημοκρατίας, αμόλυντος από πολιτικάντηδες της ... «συμφοράς».