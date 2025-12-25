Χάνεται το νόημα και το πνεύμα των Χριστουγέννων

Την προηγούμενη Παρασκευή 19/12 είχα την τύχη να παρευρεθώ σε σπουδαία Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, στο Μέγαρο Χορού, που οργάνωσαν οι “Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας”, με τη στήριξη της οικογένειας ΚΑΡΕΛΙΑ και με τη συμμετοχή της Kρατικής Oρχήστρας Αθηνών. Αναμφίβολα, υπήρξε μια ποιοτική, πνευματική εκδήλωση, ενταγμένη στο πνεύμα των ημερών, που απόλαυσαν οι εκατοντάδες θεατές.

Με αφορμή το συγκεκριμένο, καλλιτεχνικό γεγονός, που είχε ως περιεχόμενο συνθέσεις κορυφαίων Ευρωπαίων μουσουργών, αλλά και παραδοσιακών ύμνων της χριστιανικής Ευρώπης, εύλογος υπήρξε ο προβληματισμός για τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το νόημα και το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πως το νόημα των Χριστουγέννων έχει μεταλλαχθεί σήμερα, με την εμπορευματοποίηση των πάντων και τη φρενίτιδα της απληστίας και του υπερκαταναλωτισμού. Στήνονται κατάφωτα δένδρα, χρυσοστολίζονται οι δρόμοι, γεμίζουν οι βιτρίνες των καταστημάτων με ελκυστικές πραμάτειες και όλα τα μέσα ενημέρωσης ασκούν «πλύση εγκεφάλου», συνδέοντας την απόκτηση αγαθών με την πολυπόθητη ευτυχία, που οπωσδήποτε παραμένει σήμερα ζητούμενο, περισσότερο από ποτέ.

Εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια, σχεδόν δύο μήνες πριν τα Χριστούγεννα, έχουν καθημερινό ρεπορτάζ για τις τιμές των προϊόντων και το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Από την άλλη, ο προβληματισμός είναι έντονος από πολλούς, για την επιλογή του κέντρου της εορταστικής διασκέδασης ή της εκδρομής στο εξωτερικό, έστω και με τραπεζικό δάνειο. Η ίδια κατεύθυνση δίνεται και στα παιδιά μας, που συνδέουν τα Χριστούγεννα αποκλειστικά με τα δώρα και τις υλικές απολαύσεις.

Ολα τα παραπάνω βρίσκονται μακριά και σε πλήρη αντίθεση με το νόημα και το πνεύμα των Χριστουγέννων, που στο κέντρο τους έχουν την αγάπη, τη συναλληλία, την ανθρωπιά και την ενσυναίσθηση. Στον κόσμο μας, όπου κυριαρχούν η φρίκη των πολέμων, η φτώχεια και η περιφρόνηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι φανερό πως καταβάλλεται κάθε προσπάθεια αυτά να καλύπτονται από τη «χρυσόσκονη» των ψευδαισθήσεων του υπερκαταναλωτισμού και της εμπορευματοποίησης των πάντων. Όμως, τα Χριστούγεννα υποχρεωτικά συνδέονται με τη βίωση του υπερφυσικού μυστηρίου, την ενδοσκόπηση, τον επαναπροσδιορισμό ενδεχομένως της ζωής μας, τη βελτίωση της συμπεριφοράς μας και, κυρίως, τη συνειδητοποίηση πως η απληστία και ο υπερκαταναλωτισμός οδηγούν σε προσωπικά αδιέξοδα και σε ψευδαισθήσεις ευτυχίας.

Ολοκληρώνοντας, θεωρώ πως το εορταστικό 12ήμερο αποτελεί ευκαιρία για όλους μας, να βρεθούμε κοντά στις ρίζες και τις παραδόσεις μας, κοντά στη σκέψη και το λόγο του Παπαδιαμάντη και κοντά στον συνάνθρωπο της ανάγκης. Αποτελεί ευκαιρία υπαρξιακού προβληματισμού, αλλά και αντίστασης στις σειρήνες του υπερκαταναλωτισμού και της απληστίας. Αποτελεί τον κατάλληλο χρόνο, να προχωρήσουμε σε πνευματικές αναζητήσεις και να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι.

“Καλά Χριστούγεννα”.