Απόψεις και ευχές για το 2026

Το 2025, που μας αποχαιρετά, υπήρξε χρονιά ανασφάλειας, περιφρόνησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πολέμων, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, φτώχειας και μεταναστευτικών κυμάτων. Ιδιαίτερα για την πατρίδα μας, η ένταση ή και σύγκρουση, με πραγματικές αιτίες αλλά και προσχήματα, υπήρξε το κυρίαρχο στοιχείο, της πολιτικής μας ζωής.

Για το 2026 που έρχεται, παρά την πιθανή ειρήνευση στην Ουκρανία, η ανασφάλεια θα ενταθεί, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, το δίκαιο του ισχυρού, ο κυνισμός και τα συμφέροντα θα κυριαρχούν στο διεθνή ορίζοντα και οι παγκόσμιες ισορροπίες θα αρχίσουν να μεταβάλλονται.

Στην πατρίδα μας, που βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο, η πολιτική ένταση, δυστυχώς, θα αυξάνεται και το θυμικό θα υπερισχύει της λογικής και των επιχειρημάτων. Νομίζω πως πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια δύσκολη χρονιά!

Οι ευχές μου είναι αυτονόητες για τον καθένα, την κοινωνία, την πατρίδα και ιδιαίτερα τη νεολαία μας. "Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα".



