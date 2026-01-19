Αυτάρκεια τροφίμων = ασφάλεια και εθνική κυριαρχία, με τη βοήθεια ρομποτικών drone!

«Η ιταλική κουζίνα είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Σήμερα, η Ιταλία νίκησε και είναι μια γιορτή που ανήκει σε όλους, επειδή μιλάει για τις ρίζες μας, τη δημιουργικότητά μας και την ικανότητά μας να μετατρέπουμε την παράδοση σε παγκόσμια αξία». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Δασοκομίας, Francesco Lollobrigida, σχολιάζοντας την αναγνώριση της ιταλικής κουζίνας ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, που συνέβη στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Φυσικά, η ιταλική κουζίνα παρασκευάζει τα φαγητά της με ιταλικά αγροδιατροφικά προϊόντα, γι’ αυτό και πουλάει το made in Italy, ακόμη και εάν δεν είναι και τόσο …ιταλικά, αφού εισάγει μεγάλες ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου, αλλά και τυνησιακού, για το οποίο εφαρμόζει την πρακτική της ενεργητικής τελειοποίησης και, στο τέλος, στέλνει στις παγκόσμιες αγορές με ιταλική ετικέτα ακόμη και όσα προϊόντα δεν είναι δικά της. Σημειώστε ότι το Υπουργείο Γεωργίας είναι και Διατροφικής, δηλαδή εθνικής, Κυριαρχίας…

Η Γαλλία, μια διατροφική υπερδύναμη, επιδιώκει διαρκώς την αυτάρκεια σε αγροδιατροφικά προϊόντα και την έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό. Πιστή στις παρακαταθήκες του Προέδρου και Στρατηγού De Gaulle, ασχέτως εάν αυτός παρεπονείτο λέγοντας «πώς να κυβερνήσεις μια χώρα με 246 είδη τυριών;», η Γαλλία παράγει και εξάγει παντού, γι’ αυτό και θέλει να φέρει τη συμφωνία Mercosur στα μέτρα της.

Και η Ελλάδα; Ο πρώτος κλάδος των ελληνικών εξαγωγών (εάν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή,για τα οποία η χώρα παρέχει διύλιση, ενώ παράγει ελάχιστο πετρέλαιο) είναι ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών. Αυτή είναι η μεγάλη βιομηχανία μας και αυτήν πρέπει να προσέξουμε, ακόμη και όταν διαδοχικές κυβερνήσεις «ανατινάζουν» ένα προϊόν ΠΟΠ όπως έγινε με την ελιά Καλαμάτας (αδιανόητο αυτό στην Ιταλία ή τη Γαλλία).

Τι μπορεί να κάνει η μικρή και ορεινή Ελλάδα, για τη διατροφική ασφάλεια και την αυτάρκεια τροφίμων κι ενώ της λείπει το εργατικό δυναμικό; Με τη νέα τεχνολογία, πολλά! Στη φωτογραφία, βλέπει κανείς drone πλήρως αυτόνομα, της ισραηλινής εταιρείας Tevel, που συνεργάζεται με τη μεγάλη εταιρεία Unifrutti (η φωτό είναι από τη Χιλή), να συγκομίζουν μήλα. Τα ιπτάμενα ρομπότ «βλέπουν» τα μήλα, «αντιλαμβάνονται» την περιεκτικότητα καθενός σε σάκχαρα και επιλέγουν ποια θα «βεντουζάρουν», θα περιστρέψουν, θα κόψουν και θα εναποθέσουν σε ρυμουλκούμενη από τρακτέρ κλούβα. Τα drone αυτά μπορούν να συγκομίσουν και ροδάκινα, νεκταρίνια, βερύκοκα, δαμάσκηνα κ.ά. Επίσης, μπορούν να κάνουν επικονίαση. Μπορούν να δουλεύουν και τη νύχτα…

Άντε να δούμε να ραβδίζουν και τον ελαιόκαρπο, για να γλυτώσουμε τα εργατικά και να μειώσουμε το κόστος και το χρόνο συγκομιδής!