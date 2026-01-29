eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026

Συνωστισμός αυτοκινήτων στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού: Εφιάλτης η στάθμευση στο κέντρο της Καλαμάτας

Επιδεινώνεται σοβαρά το πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποδείξεις αποτελεί ο χώρος του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, που έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πάρκινγκ. Πλέον, τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν κάθε σπιθαμή του χώρου, ακόμα και κάτω από τα μεγάλα πεύκα, στα άλλοτε τμήματα πρασίνου και πάρκου του σταθμού.

Μάλιστα, σε αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει η πόρτα του χώρου του σταθμού, στο φυλάκιο και στο κλειδουχείο στην πρώτη ισόπεδη διάβαση της γραμμής (Νέδοντος προς Υδρας), από όπου πλέον εισέρχονται και αυτοκίνητα.

 

