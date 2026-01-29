Καλαμάτα: Προμήθεια και εγκατάσταση 10 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

Τ ην έγκριση της μελέτης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Η εισήγηση αφορά την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027» για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών φόρτισης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους εντός του αστικού ιστού, καθώς και τις αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές διαμορφώσεις των χώρων στάθμευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και καλύπτει το σύνολο των δαπανών για την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάσταση, τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις και τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις. Μετά την έγκριση της μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή, ο Δήμος θα προχωρήσει στην υποβολή της πρότασης, ενώ σε περίπτωση ένταξης θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά 10 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, εκ των οποίων οκτώ είναι διπλοί φορτιστές ισχύος 2x22 kW, ένας ταχυφορτιστής 50 kW και ένας υπερταχυφορτιστής 150 kW, προσφέροντας συνολικά 18 σημεία φόρτισης.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όπως προβλέπεται στη μελέτη, οι ηλεκτροφορτιστές θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα κομβικά και δημοσίως προσβάσιμα σημεία της πόλης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών.

Οι θέσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό είναι το Δημαρχείο Καλαμάτας, η Κεντρική Αγορά, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η οδός Ακρίτα, η περιοχή του Ι.Ν. Αναλήψεως , το Δημοτικό Στάδιο, καθώς και η οδός Αρτέμιδος, έναντι του σταθμού ΚΤΕΛ. Η επιλογή των συγκεκριμένων σημείων βασίστηκε στη λειτουργική τους σημασία, την αυξημένη επισκεψιμότητα και τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από το κοινό.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σχολίασε πως ο αριθμός ηλεκτροφορτιστών ταχείας φόρτισης θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, τονίζοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως τα 22 kW δεν συνεπάγονται με χαμηλή φόρτιση. Από επισημάνεις που έγιναν στο Σώμα, τονίστηκε πως ένα Ι.Χ. θα χρειάζεται περίπου τρεις ώρες, αν ο εκάστοτε οδηγός θέλει να το φορτίσει 100%. Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα επεσήμανε πως νέες κυκλοφορίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνοδεύονται ακόμα και με 250 kW, εκτιμώντας πως ο Δήμος επενδύει σε μια τεχνολογία που δεν συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες, με αποτέλεσμα η διαδικασία να απαιτεί περισσότερο χρόνο.