O Kαραμανλής, επίτιμος δημότης Καλαμάτας

Η άποψή μου…

Η ανακήρυξη επίτιμου δημότη επιβάλλει, για λόγους ουσιαστικής τιμής και σεβασμού στο πρόσωπο, την OMOΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται η αποφυγή της διαδικασίας ανακήρυξης.

Στη 13χρονη θητεία μου (2007-2019) ανακηρύχθηκαν πολλοί ως επίτιμοι δημότες (Kαπετάν Βασίλης, Θέμελης, Πατριάρχης, οι Ακαδημαϊκοί Σκαλκέας και Γεωργιάδης κ.ά.), πάντοτε ύστερα από προηγούμενη διαβούλευση με τις μειοψηφίες και ομόφωνες αποφάσεις. Το αυτό συνέβη και με την ονομασία του Αεροδρομίου μας.

Δεν επιθυμώ να επιχειρηματολογήσω για ευθύνες, σχετικά με πτώχευση, μνημόνια, αναταραχές κλπ σχετικά. Ούτε να αναφερθώ στην αντιμετώπιση της Καλαμάτας από την τότε κυβέρνηση, που ως δήμαρχος αξιόπιστα γνωρίζω.

Ο καθένας έχει τις απόψεις του και τις αλήθειες του. Η ιστορία θα κρίνει, όπως έχει κρίνει τους 300 σχεδόν πρωθυπουργούς, που κυβέρνησαν τον τόπο στα 200 χρόνια της σύγχρονης ιστορίας μας.

Εκείνο, όμως, που διαπιστώνω είναι πως η σχετική διαδικασία της ανακήρυξης εμπλέκεται με εσωκομματικά ζητήματα, με συγκρούσεις στη λεγόμενη “δεξιά πολυκατοικία” και σίγουρα έχει γνωστό, έμπειρο και δεξιοτέχνη εμπνευστή, μαζί με τους ανθρώπους του, σε τέτοια ζητήματα υπόγειων διαδρομών.

Όλα αυτά είμαι βέβαιος πως δεν αποπνέουν τιμή και σεβασμό στον σημαντικό πατριώτη και πολιτικό κ. Καραμανλή και προφανώς ούτε στην πόλη και την ιστορία της ταιριάζουν.

pan.e.nikas@gmail.com