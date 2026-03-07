Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 43χρονος για τη ληστεία στο φαρμακείο

Την προφυλάκιση του 43χρονου που συνελήφθη για ληστεία με μαχαίρι το βράδυ της Δευτέρας σε φαρμακείο στην Καλαμάτα αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Ο δράστης που κατηγορείται για ληστεία και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και ναρκωτικά

απολογήθηκε την Πέμπτη και ύστερα πήρε το δρόμο για τη φυλακή έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο 43χρονος είχε μπει λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας σε φαρμακείο επί της οδού Πλάτωνος και απειλώντας τις δύο υπαλλήλους με μαχαίρι, έκλεψε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και ένα κουτί με ναρκωτικά χάπια.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας τον συνέλαβαν μετά από είκοσι λεπτά σε επιχείρηση με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μιας και τον εντόπισαν πεζό σε κοντινή απόσταση από το φαρμακείο.

Κ.Ηλ.