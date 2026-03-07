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Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026 12:49

"Ενας ιππόκαμπος στο μπουκάλι" του Γιώργου Σγουρού

Γράφτηκε από την

&quot;Ενας ιππόκαμπος στο μπουκάλι&quot; του Γιώργου Σγουρού

Navarino Agora

Από τις εκδόσεις "Δίσιγμα"

 

Ο Ιππο, ένας μικρός ιππόκαμπος με μεγάλη περιέργεια, ζει ξέγνοιαστος στον πολύχρωμο βυθό, παρέα με τα κοράλλια και τους φίλους του. Ομως, η ηρεμία του κόσμου του αλλάζει εντελώς ξαφνικά! Παγιδευμένος μέσα σε ένα πλαστικό μπουκάλι, ξεκινά ένα περιπετειώδες ταξίδι που τον φέρνει σε επαφή για πρώτη φορά με φανταστικά πλάσματα, μεγάλες προκλήσεις, αλλά και με την επιφάνεια της θάλασσας! Θα καταφέρει ο Ιππο να βρει τον δρόμο της επιστροφής; Και τι μπορεί να κάνει για να προστατέψει το μαγευτικό υδάτινο σπίτι του από τον κίνδυνο των σκουπιδιών; Μια ιστορία γεμάτη δράση, φαντασία και ένα δυνατό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
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