Πρόταση για ανάδειξη του έργου του γλύπτη Χρήστου Ρηγανά

Όπως αναφέρει, μετά τον πρόσφατο θάνατο του σημαντικού δημιουργού έχει διατυπωθεί δημόσια η πρόταση για τη δημιουργία χώρου ή μουσείου στην Καλαμάτα αφιερωμένου στο έργο και την καλλιτεχνική του παρακαταθήκη. Ο Χρήστος Ρηγανάς υπήρξε μια εξέχουσα μορφή της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής, με έργα που κοσμούν δημόσιους χώρους και αποτελούν μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης αλλά και της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει να αναληφθεί η πρωτοβουλία από τον Δήμο Καλαμάτας για τη δημιουργία ενός χώρου –γλυπτοθήκης ή μουσείου– αφιερωμένου στο έργο του Χρήστου Ρηγανά ή ευρύτερα η οργανωμένη ανάδειξη και παρουσίαση της καλλιτεχνικής του παρακαταθήκης στην πόλη. Αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης π.χ. του κτηρίου Κατσουλέα (πρώην Εμπορική Σχολή) στην πλατεία Χρυσοστόμου Δασκαλάκη (Φραγκόλιμνας). Όπως υπογραμμίζει, η Καλαμάτα οφείλει να τιμά (και τιμά) και να αναδεικνύει τους ανθρώπους που σφράγισαν την καλλιτεχνική και πνευματική της διαδρομή. “Η Καλαμάτα έχει χρέος να διαφυλάξει και να αναδείξει την καλλιτεχνική παρακαταθήκη ενός δημιουργού που τίμησε το όνομά της. Η πόλη μας, πόλη πολιτισμού, έχει χρέος να «δώσει χώρο» να εξακολουθήσει να «μιλά» στο μέλλον” καταλήγει.