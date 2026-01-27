Ο Καραμανλής επίτιμος δημότης Καλαμάτας

Στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα εορτασμού της Πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής θα παραστεί και θα κηρυχθεί ως επίτιμος Δημότης από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ο Κώστας Καραμανλής.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε ότι η ανακήρυξη αποτελεί πράξη θεσμικής αναγνώρισης και τιμής για το έργο του στην πόλη και πράγματι έτσι είναι.

Γιατί λίγες ημέρες μετά ο πρώην Δήμαρχος κ. Γιώργος Κουτσούλης και ενώ είχε προηγηθεί σκληρή ανακοίνωση της Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας, αλλά και στελεχών, σε συνέντευξή του δήλωσε ότι θα ήταν άδικο να μην θέλουμε να κάνουμε τον Καραμανλή δημότη της πόλης και χαρακτήρισε ως «πολύ θετική την προσφορά του στην Καλαμάτα ως Πρωθυπουργού».

Την άποψή του εξέφρασε δημόσια και ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος τόνισε ότι επί θητείας του ανακηρύχτηκαν πολλοί επίτιμοι δημότες. Πράγματι έτσι είναι, με απόλυτο σεβασμό και τιμή σε όλους. Ξέχασε όμως να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί επί δικής του θητείας δεν τιμήθηκε κανένας Πρωθυπουργός της Πατρίδας μας. Τυχαίο ήταν, δεν νομίζω;;;

Διαπίστωσε όμως, ότι η σχετική διαδικασία της ανακήρυξης εμπλέκεται με εσωκομματικά ζητήματα στη Ν.Δ, κλπ και έκανε λόγο χωρίς βέβαια να κατονομάσει «έμπειρο δεξιοτέχνη εμπνευστή» κάνοντας μάλιστα αναφορά και για υπόγειες διαδρομές. Οι άνθρωποι δυστυχώς ξεχνούν τις πράξεις τους και πιστεύουν ότι όλοι έχουμε απώλεια μνήμης των γεγονότων. Ποιοί αιτούνταν την στήριξη αυτού που σήμερα κατηγορεί. Ποιοί πιεστικά αποζητούσαν την στήριξή του για να έχουν πολιτική ύπαρξη; Να θυμάστε πάντα ότι και οι κρίνοντες, κρίνονται!

Τέλος, ως έμπειρος Αυτοδιοικητικός παράγοντας επί σειρά ετών τόσο του Νομού όσο και της Περιφέρειας, δεν γνωρίζατε ότι η πρόταση για την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη, υποβλήθηκε στο Δήμαρχο Καλαμάτας με επιστολή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας;

Θα ήθελα όμως και ως εκλεγμένος επί σειρά ετών στέλεχος της Αυτοδιοίκησης στο Νομό μας και τέως Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Δ (ΝΟΔΕ) Μεσσηνίας, να σταθώ και στην «αψυχολόγητη» κατ’ εμέ ανακοίνωση της Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας.

Η πρακτική σας, σε μια περίοδο που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θυμίζει το ΠΑΣΟΚ της διαπλοκής. Θυμίζει το ΠΑΣΟΚ του κοινωνικού διαχωρισμού των πράσινων καφενείων και της ληστρικής επίθεσης στις δομές του κράτους με κάθε τρόπο.

Σε ποια παράταξη από την μεταπολίτευση και μετά, είδαμε να καταδικάζονται Υπουργοί και πρωτοκλασάτα στελέχη για αρπαγή δημοσίων πόρων; Μόνο στη δική σας, που σήμερα εκφράζεται με τόσο αντικουλτουραϊκή συμπεριφορά! Σε ποια παράταξη η διαπλοκή και η εμμονή με τα συμφέροντα βρήκε τέτοια υποστήριξη από τη ηγεσία της; Μα φυσικά και μόνο στη δική σας! Σε ποια παράταξη η έννοια της προάσπισης των Εθνικών υποθέσεων τόσο σε οικονομικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έγινε με τόσους συμβιβασμούς και πάντα εις βάρος των Ελλήνων; Στην δική σας! Επομένως ως κόμμα υπό κατάρρευση που είστε, αντί να κοιτάξετε να δείτε τι σας έφερε στην θέση που βρίσκεστε σήμερα με κίνδυνο τον πολιτικό αφανισμό σας, δυστυχώς ακολουθείτε πρακτικές ξεπερασμένες και ανούσιες.

Αφήστε λοιπόν τα όργανα που εκπροσωπούν τον Δήμο Καλαμάτας και το Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να κάνουν το ηθικό και εθνικό καθήκον τους. Τιμούν ένα δημόσιο πρόσωπο που η συνεισφορά του είναι σημαντική για την υπερηφάνεια του Έλληνα.

Χρόνια Πολλά λόγω των ημερών, σας αποχαιρετώ!!!