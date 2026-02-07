Ελεγχόμενη στάθμευση στη Μεσσήνη: Προτάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την καθημερινότητα

Η Μεσσήνη βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ), ένα θέμα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.

Με διάθεση συνεργασίας και χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, καταθέτω ορισμένες σκέψεις και προτάσεις, με μοναδικό στόχο ένα σύστημα λειτουργικό, δίκαιο και ανθρώπινο.

1. Οι κάτοικοι στο επίκεντρο

Οι μόνιμοι κάτοικοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα και επαρκείς θέσεις στάθμευσης κοντά στα σπίτια τους.

Προτείνεται η καθιέρωση ειδικών καρτών κατοίκου με χαμηλό κόστος ή δωρεάν χρήση σε συγκεκριμένες ζώνες, ώστε να μην επιβαρύνονται καθημερινά.

2. Βραχυχρόνια στάθμευση για επισκέπτες

Οι επισκέπτες της πόλης χρειάζονται εύκολη πρόσβαση στο κέντρο με βραχυχρόνιες θέσεις στάθμευσης.

Η ήπια κλιμάκωση τελών ανάλογα με τη διάρκεια μπορεί να βοηθήσει ώστε οι θέσεις να εναλλάσσονται και να μην καταλαμβάνονται για πολλές ώρες.

3. Καθαρή σήμανση και καλή ενημέρωση

Πριν και κατά την εφαρμογή του ΣΕΣ απαιτείται σαφής σήμανση και εκτενής ενημέρωση των πολιτών.

Η σταδιακή εφαρμογή θα επιτρέψει διορθώσεις στην πράξη και θα μειώσει τις αντιδράσεις και τα λάθη.

4. Διαφάνεια στη χρήση των εσόδων

Τα έσοδα από το ΣΕΣ πρέπει να επιστρέφουν ορατά στην πόλη:

πεζοδρόμια, φωτισμός, μικρές αναπλάσεις, προσβάσεις ΑμεΑ, χώροι στάθμευσης.

Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν πού κατευθύνεται κάθε ευρώ.

5. Ανοιχτός δίαλογος και μετά την εφαρμογή

Η λειτουργία του συστήματος δεν τελειώνει με την έναρξή του.

Απαιτείται μηχανισμός συλλογής παρατηρήσεων από πολίτες και επαγγελματίες, ώστε να γίνονται βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

Πρωτοποριακή πρόταση – «Smart Parking Μεσσήνη»

Προτείνεται η σταδιακή ανάπτυξη ενός απλού ψηφιακού συστήματος ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης, με:

Ψηφιακές πινακίδες σε βασικές εισόδους της πόλης ή

Απλή εφαρμογή / ιστοσελίδα που να δείχνει σε πραγματικό χρόνο διαθέσιμες θέσεις.

Έτσι μειώνεται ο άσκοπος κύκλος αυτοκινήτων, η ταλαιπωρία των οδηγών και η κυκλοφοριακή επιβάρυνση, κάνοντας τη Μεσσήνη ένα μικρό παράδειγμα «έξυπνης πόλης» με χαμηλό κόστος.

Η ελεγχόμενη στάθμευση μπορεί να γίνει εργαλείο βελτίωσης της ζωής στην πόλη, μόνο αν σχεδιαστεί με διάλογο, λογική και σεβασμό στον άνθρωπο.