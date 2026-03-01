Κόκκινο Μεσσηνίας: Φυσικό μουσείο- δείγμα αρχιτεκτονικής   

Το Κόκκινο είναι ένα χωριό ιδανικό για όσους θέλουν να βιώσουν την εμπειρία του ορεσίβιου και της καθημερινής ζωής ανάμεσα στη φύση τον μόχθο και την παράδοση.

Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό στα όρια του Δήμου Μεσσήνης, με πέτρινα σοκάκια και πολλά παραδοσιακά σπίτια σε άριστη κατάσταση. Από μόνο του το χωριό αποτελεί ένα φυσικό μουσείο και συνάμα δείγμα της αρχιτεκτονικής που ήκμασε στον τόπο μας. Είναι εμπειρία να διασχίζεις το γραφικό αυτό χωριό, να ατενίζεις τον ορεινό όγκο που το εποπτεύει . Μονοπάτια και δρόμοι χωμάτινοι ξεδιπλώνονται και βυθίζονται στην αγκαλιά του Λυκόδημου κατατάσσοντας το χωριό στα αγαπημένα των πεζοπόρων. Το Κόκκινο καθώς απέχει λίγη ώρα από το παραλιακό μέτωπο και τους γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσσηνίας, αποτελεί ένα πραγματικό «πράσινο» καταφύγιο για όσους θέλουν να επιστρέφουν στους ήρεμους και γαλήνιους ρυθμούς που προσφέρει το χωριό στην καθημερινότητα όλες τις εποχές του χρόνου.

Γιάννης Λάσκαρης