Η απόφαση του Δήμου Πύλου–Νέστορος ως παράδειγμα ευθύνης: Το δημογραφικό στην ύπαιθρο και η αναγκαία στροφή των ΟΤΑ

Το δημογραφικό πρόβλημα έχει πλέον φτάσει στα όρια. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση των αγροτικών κοινοτήτων, η οικονομική αποδυνάμωση και η εντεινόμενη αστυφιλία συνθέτουν μια πραγματικότητα που δεν επιτρέπει άλλες αναβολές. Κάθε καθυστέρηση μάς παραπέμπει σε αυτό που λέει ο σοφός λαός:

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει,

χίλια χρόνια κοσκινίζει

Στη Μεσσηνία – όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας – τα χωριά και οι μικρές κωμοπόλεις, ιδιαίτερα όσες βρίσκονται κοντά σε μητροπολιτικά κέντρα όπως η Καλαμάτα, χάνουν σταθερά πληθυσμό. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η μείωση των νέων οικογενειών και των γεννήσεων. Σχολεία υπολειτουργούν, τάξεις συγχωνεύονται, παιδικές φωνές λιγοστεύουν.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται για την πορεία των γεννήσεων και τη δημογραφική μεταβολή μετά το 2019 επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο, «αργό» φαινόμενο. Η τάση είναι ήδη ορατή και επιταχυνόμενη. Η αδράνεια πλέον δεν είναι ουδετερότητα – είναι επιλογή με κόστος

Χωρίς νέες γεννήσεις και χωρίς μόνιμη εγκατάσταση νέων ανθρώπων, καμία αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί να αποδώσει.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς», μέσα από την επιμελητηριακή πρωτοβουλία ANIMA TERRA, που στοχεύει στην αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων, έχει διαπιστώσει μέσα από συστηματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες ότι το πρόβλημα συνοψίζεται σε τρεις κρίσιμες διαστάσεις:

Δημογραφική κατάρρευση,

οικονομική συρρίκνωση, αστυφιλία

Χωρίς ανθρώπους, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Χωρίς νέες γενιές, δεν υπάρχει συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του Δήμου Πύλου–Νέστορος να αναλάβει πρωτοβουλία για την προσέλκυση και εγκατάσταση νέων οικογενειών και παραγωγικών δυνάμεων στην περιοχή αποτελεί ένα από τα αναγκαία μέτρα που οφείλουν να υιοθετήσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.

Τέτοιες πολιτικές δεν είναι απλώς κοινωνικές παρεμβάσεις. Είναι πράξεις στρατηγικής επιβίωσης της υπαίθρου. Είναι επένδυση στις νέες γενιές και στις μελλοντικές γεννήσεις που θα κρατήσουν ζωντανά τα χωριά μας.

Η ελληνική ύπαιθρος δεν αντέχει άλλες αναβολές. Χρειάζεται τόλμη, σχέδιο και άμεση δράση.