Η ηρωική εκδίκηση του σιδηρόδρομου

Στην ιστορία είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνες όπου οι άνθρωποι φτάνουν στο χείλος της καταστροφής για τους πιο ηλίθιους λόγους. Αν κι η επιστήμη της ψυχολογίας έχει επιδιώξει να δικαιολογήσει την λατρεία εκείνη της ανοησίας, που φαίνεται τις τελευταίες δεκαετίες να επικρατεί ολοένα και περισσότερο, μου φαίνεται ότι η ίδια η ανοησία ως εξήγηση αρκεί και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω διερεύνηση. Τερατώδη ανοησία υπήρξε, αδιαμφισβήτητα, η απόπειρα εκείνη, που έγινε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με την σύμπραξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να μετατραπεί η ιστορική και στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Άργος/Ναύπλιο-Τρίπολη-Καλαμάτα σε ποδηλατόδρομο.

Ήταν 25 Σεπτεμβρίου του 2025 όταν πρωτομαθεύτηκε πώς το ΤΕΕ είχε προκηρύξει εκείνο τον σκανδαλώδη διαγωνισμό. Η είδηση αυτή υπήρξε εντελώς αναπάντεχη, όχι μόνο επειδή ήταν γελοία, αλλά κι επειδή δεν είχε υπάρξει καμία πρότερη ενημέρωση προς το κοινό. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη χώρα του κόσμου όπου κρίσιμη υποδομή εθνικής, αν όχι ευρωπαϊκής, σημασίας απειλείται να καταστραφεί…με πρόσχημα εκατό ποδηλάτες τον χρόνο, και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων που θα επηρεάζονταν.

Στην αρχή ότι μαθαίναμε για το «εγχείρημα» αυτό ήταν συγκεχυμένο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κι ο ΟΣΕ, οι δύο αρμόδιοι οργανισμοί για το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, φαίνεται να αγνοούσαν εντελώς ότι 244 χιλιόμετρα εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής θα γίνονταν σκράπ, για τους πιο ηλίθιους σκοπούς. Όπως τίποτε δεν γνώριζαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι δήμοι επι της γραμμής κι οι τοπικοί βουλευτές. Τελικά ο μόνος που ήξερε κάτι ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είχε αναθέσει την διενέργεια του διαγωνισμού στο ΤΕΕ μέσω προγραμματικής σύμβασης, κι υπεραμύνθηκε του εγχειρήματος με μία σαθρή και παραπλανητική επιχειρηματολογία.

Ο Σιδηρόδρομος όμως κέρδισε. Υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από σύσσωμη την τοπική κοινωνία της Πελοποννήσου όσο κι από φίλους του σιδηρόδρομου, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, και τελικά κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης κατά του διαγωνισμού στο ΣτΕ, που αναμένεται να εκδικαστεί μέσα σε λίγο καιρό, παγώνοντας -αλλά όχι ακόμη ακυρώνοντας- την όλη διαδικασία.

Πολύ πιο ελπιδοφόρα είναι η δράση δύο πολύ αξιόλογων οργανισμών, που ανέλαβαν να προστατεύσουν οι ίδιοι την δημόσια περιουσία και τα συμφέροντα της Πελοποννήσου. Ο ένας είναι ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηρόδρομου Μεσσηνίας που κατάφερε το προηγούμενο διάστημα να επανακυκλοφορήσει τρένα στην Καλαμάτα, έπειτα από δέκα χρόνια αδράνειας, και τώρα εργάζεται -χωρίς καμία βοήθεια από την Περιφέρεια ή το κράτος- για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Καλαμάτας κι Άρι. Ο δεύτερος οργανισμός είναι η Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηρόδρομων Ελλάδος, που σχεδιάζει την δρομολόγηση τουριστικών συρμών, σε πρώτη φάση, στο τμήμα Μύλοι-Τρίπολη. Μπορεί το αθηνοκεντρικό κράτος, και το πολιτικό σύστημα στην ολότητα του, να παραμένει -αντικειμενικά- εξαιρετικά εχθρικό προς τον σιδηρόδρομο, την βιώσιμη μετακίνηση και την ανάπτυξη, αλλά με ηρωική ρωμαίικη διάθεση οι σκαπανείς αυτοί της προόδου αποδεικνύουν πώς κανένα ρουσφέτι δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο μέλλον, τον εξυγχρονισμό, τον σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος υπήρξε εδώ πολύ καιρό προτού γεννηθούν οι αρχιερείς της μιζέριας και της απαξίωσης, και θα υπάρχει πολύ καιρό αφού τα ονόματα τους χαθούν μέσα στην αμμοθύελλα του χρόνου. Αποτελεί, λοιπόν, πατριωτικό καθήκον μας να υποστηρίξουμε τις ομάδες αυτές, και κάθε εγχείρημα υπερ της αναβίωσης του μετρικού σιδηρόδρομου, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ αυτό το θέατρο του παραλόγου και της ανοησίας των προηγούμενων μηνών.