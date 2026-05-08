Η αλήθεια για τον Επικούρειο Απόλλωνα

Συγχαρητήρια για το πρωτοσέλιδό της “Ε”, σχετικά με την προβολή και την ανάδειξη του θέματος «Επικούρειος Απόλλων».

Διαχρονικά, η εφημερίδα σας στήριζε την προβολή και την ανάδειξη αυτού του μνημείου παγκόσμιας εμβέλειας, και εμείς, οι κατοικούντες ή καταγόμενοι από τον τέως Δήμο Είρας, σας ευχαριστούμε θερμά.

Θα μου επιτρέψετε, όμως, στη συνέχεια να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με το εν λόγω μνημείο.

Α. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι μνημεία τέτοιας εμβέλειας και ιστορικής σημασίας ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα και δεν μπορεί κανείς να τα οικειοποιείται για άλλους «σκοπούς».

Το ότι η θέση του μνημείου ανήκει στη μεσσηνιακή γη δεν αμφισβητείται πλέον από κανέναν. Το τονίζω αυτό, διότι στο παρελθόν κάποιοι «εξυπνάκηδες», με πλαστά όρια σε χάρτη που καταρτίστηκε για το αμπελουργικό μητρώο, το παρουσίαζαν ως ανήκον στον Νομό Ηλείας.

Ευτυχώς, όμως, σήμερα το «οθωμανικό Γιουνανιστάν» εξέλιπε και υπάρχει ελληνικό κράτος και πολιτεία, που πορεύεται με νόμους σχεδόν για όλα τα ζητήματα.

Σας παραθέτω συνημμένα τα αποσπάσματα του Κτηματολογίου για τον εν λόγω χώρο, ως απόδειξη των όσων υποστηρίζω και καταγγέλλω.

Καταγγέλλω ευθέως την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι, προκειμένου να οικειοποιηθούν το μνημείο για τους «δικούς τους λόγους», το «σήκωσαν» από εκεί όπου βρίσκεται και το μετέφεραν στον Δήμο Ζαχάρως, ώστε να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση για χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ, που αφορά τον Ναό. Και αυτό, αντί να γίνει με τον Δήμο Οιχαλίας, στον οποίο διοικητικά ανήκει το μνημείο.

Σας αποστέλλω και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο προς τούτο.

Θα προλάβω, μάλιστα, και την απάντησή τους, εφόσον καταδεχθούν να απαντήσουν: ότι δήθεν ο Ναός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Φιγαλείας. Αν δεχτούμε αυτό, τότε θα πρέπει να «σηκώσουμε» και την Αρχαία Φιγαλεία με γερανό και να την πάμε στην Αρκαδία, όπου κάποτε ανήκε. Διότι κάποτε και η Αγία Σοφία ανήκε σε εμάς. Στον σύγχρονο κόσμο, όμως, δεχόμαστε τα σημερινά διοικητικά όρια.

Β. Επί του θέματος, σας υπενθυμίζω ότι η ΤΕΔΚ Μεσσηνίας και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας, ήδη από το 2006, έχουν λάβει ομόφωνες αποφάσεις για το διοικητικό status του μνημείου.

Γ. Ενημερώνω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας — Κτηματολόγιο, Πυροσβεστική, Δασαρχείο, Πολεοδομία — οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην κάνουν «εκπτώσεις» σε ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία τους.

Τέλος, οι βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης κ. Πτωχός και το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και οι Δήμαρχοι της Μεσσηνίας, οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της αλήθειας και του δικαίου.

Θα υπενθυμίσω σε όλους ότι πριν από περίπου 90 χρόνια δημιουργήθηκε ενδοκυβερνητικό ζήτημα για την ανακήρυξη της 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα ως ημέρας έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, και όχι των Καλαβρύτων, όπως είχαν κατοχυρώσει οι παλαιοί προύχοντες τότε.

Ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, ως Υπουργός Παιδείας τότε, αναγκάστηκε να υπογράψει τη σχετική απόφαση που αφορούσε την Καλαμάτα. Κατά τη γνώμη μου, το υπέγραψε διότι κατανόησε το δίκαιο και τα αποδεικτικά στοιχεία. Γι’ αυτό και η ιστορία του απέδωσε εύσημα.

Σήμερα τι;

Θα επανέλθω, εφόσον κριθεί αναγκαίο.