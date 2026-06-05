Ξανά εκτός χρηματοδότησης ο Δήμος Πύλου - Νέστορος

Η πρόσφατη ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας και Οιχαλίας για την αποκατάσταση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στους δημότες του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Ο Δήμος μας επίσης υπέστη σημαντικές ζημιές, ιδιαίτερα στο αγροτικό οδικό δίκτυο και σε υποδομές που εξυπηρετούν την καθημερινότητα των κατοίκων και των παραγωγών. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιες ενέργειες έγιναν από τη δημοτική αρχή προκειμένου να διεκδικηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Ειδικότερα,

1. Έγινε πλήρης καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες;

2. Συγκροτήθηκε επιτροπή αυτοψίας και καταγραφής;

3. Ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων και ζητήθηκαν στοιχεία από τις πληγείσες περιοχές;

4. Συντάχθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις και μελέτες;

5. Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πλήρης φάκελος στα αρμόδια υπουργεία και στους φορείς κρατικής αρωγής;

6. Αν ναι, πότε ακριβώς υποβλήθηκε και ποια ήταν η τύχη του αιτήματος;

Πρόκειται για απολύτως λογικά και θεμιτά ερωτήματα, τα οποία δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα αλλά αφορούν την προστασία των συμφερόντων του τόπου μας και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος των δημοτών.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σαφής και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν. Αντί συγκεκριμένων απαντήσεων, επικρατεί μια εικόνα αοριστίας που δεν βοηθά ούτε τη διαφάνεια ούτε την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η δημοτική αρχή οφείλει να ενημερώσει δημόσια και αναλυτικά.

1. Ποιες ενέργειες έγιναν;

2. Ποια έγγραφα κατατέθηκαν;

3. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών;

4. Και κυρίως, γιατί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος δεν περιλαμβάνεται στους δήμους που χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση;

Οι πολίτες δεν ζητούν αντιπαραθέσεις. Ζητούν ενημέρωση. Δεν ζητούν δικαιολογίες. Ζητούν αποτελέσματα.

Εάν υπάρχει πλήρης φάκελος διεκδίκησης, ας δοθεί στη δημοσιότητα. Εάν υπάρχουν σχετικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις, ας παρουσιαστούν. Εάν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, κανείς δεν έχει λόγο να τις αποκρύπτει.

Η τοπική κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν ο Δήμος διεκδίκησε με σοβαρότητα και επάρκεια τους πόρους που αναλογούν στον τόπο μας ή αν χάθηκε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης.

Σε μια περίοδο που οι ανάγκες των κοινοτήτων, των αγροτών και των υποδομών είναι μεγάλες, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα δεν αποτελούν επιλογή. Αποτελούν υποχρέωση. Και ας πάψει πλέον η δημοτική αρχή να τρέχει στο παρά πέντε και πίσω από τις εξελίξεις και πάντα σε δεύτερο χρόνο όταν ξεσκεπάζεται το θέμα και τις περισσότερες φορές καταλήγει σε άλλη μια χαμένη για τον τόπο ευκαιρία. Και στο τέλος, αν συνεχίσουν με αυτή την εικόνα, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δεν θα χρειάζεται Τεχνική Υπηρεσία. Θα χρειάζεται τμήμα αναζήτησης χαμένων φακέλων, επιτροπή εύρεσης δικαιολογιών και ειδικό γραφείο παραγωγής «ήξεις-αφίξεις». Εκεί τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μεγάλη εμπειρία και αξιοσημείωτη παραγωγικότητα.