Ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο αείμνηστος, πλέον, βουλευτής και υπουργός Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε παραδειγματικός πολιτικός του μέτρου, της συναίνεσης των πολιτικών χώρων, του ουσιαστικού διαλόγου, της σοβαρότητας, της ειλικρίνειας και της εργατικότητας.

Ως υπουργός ανέλαβε την ευθύνη βασικών υπουργείων και παντού άφησε έργο και θετικό αποτύπωμα, που αναγνωρίζεται και επαινείται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, σε μια εποχή μάλιστα που υπουργοί ξεχνιούνται την επόμενη της αντικατάστασής τους.

Ως υπουργός παιδείας υλοποίησε συγκροτημένη και εκσυγχρονιστική πολιτική, όπου αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία των Mουσικών σχολείων, μεταξύ των οποίων και το Mουσικό σχολείο της Καλαμάτας.

Ως επί πενταετία υπουργός Υποδομών υπήρξε η εμβληματική πολιτική ηγεσία, με απολύτως προσωπική ενασχόληση με το σύνολο των μεγάλων έργων, τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την ολοκλήρωση της υλοποίησή τους, δείχνοντας πάντοτε τον απαιτούμενο σεβασμό στο έργο και την προσφορά προηγούμενων υπουργών. Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά για την ανακατασκευή του Πελοποννησιακού αυτοκινητόδρομου, με τις τρεις επιπλέον σήραγγες, τη διεύρυνσή του με τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α) και τον σχεδιασμό της ολοκλήρωσής του. Επιπλέον, η έγκριση και η χρηματοδότηση του κεντρικού πεζόδρομου της Καλαμάτας και των πεζοδρομίων (Αριστομένους) είναι δικό του έργο, μαζί με την ενθάρρυνση κατασκευής στην πόλη διευρυμένων πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων.

Δυστυχώς, λειτουργώντας από χαρακτήρα μακριά από ίντριγκες και «συστήματα», δεν κατόρθωσε να εκλεγεί πρόεδρος της Ν.Δ, όπου, ενδεχομένως, η πορεία της χώρας μας να ήταν διαφορετική.

Ας είναι η μνήμη του αιωνία, με ευχαριστίες για την προσφορά του στην πολιτική και την πατρίδα μας.