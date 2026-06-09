Οταν η σιωπήδεν είναι χρυσός… Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας ως κοινή ευθύνη θεσμών, επαγγελματιών και πολιτών

Κάθε κοινωνία κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, ιδίως όταν αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο. Η προστασία των παιδιών, των θυμάτων βίας, των ηλικιωμένων και γενικότερα των ευάλωτων προσώπων δεν αποτελεί μόνο ηθική επιταγή· συνιστά θεμελιώδη θεσμική υποχρέωση ενός κράτους δικαίου. Κι εκεί ακριβώς δοκιμάζεται η ικανότητα της Πολιτείας να προλαμβάνει τη βλάβη πριν αυτή καταστεί μη αναστρέψιμη.

Η ελληνική έννομη τάξη τοποθετεί την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας στον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, ενώ προβλέπει ειδική μέριμνα για την οικογένεια και την παιδική ηλικία. Οι αρχές αυτές δεν αποτελούν απλώς συνταγματικές διακηρύξεις. Συνιστούν τη θεσμική πυξίδα που καθοδηγεί τη δράση των δημόσιων αρχών, των υπηρεσιών προστασίας και των επαγγελματιών που εργάζονται δίπλα στον άνθρωπο.

Στο πλαίσιο αυτό, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, επιμελητές ανηλίκων και επαγγελματίες υγείας καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες. Η σχέση τους με το πρόσωπο που αναζητά βοήθεια οικοδομείται πάνω στην εμπιστοσύνη και στην πεποίθηση ότι όσα αποκαλύπτονται θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Χωρίς την εγγύηση της εχεμύθειας, πολλά θύματα κακοποίησης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας δεν θα τολμούσαν ποτέ να μιλήσουν.

Για τον λόγο αυτό, το επαγγελματικό απόρρητο αποτελεί θεμελιώδη αρχή των επαγγελμάτων φροντίδας και υποστήριξης. Ωστόσο, ούτε το απόρρητο ούτε η εχεμύθεια είναι απόλυτα δικαιώματα. Η ίδια η έννομη τάξη αναγνωρίζει ότι, σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου, η προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπερέχει της υποχρέωσης εχεμύθειας. Όταν ένας επαγγελματίας διαπιστώνει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο για ένα παιδί ή άλλο ευάλωτο πρόσωπο, η παρέμβαση δεν συνιστά παραβίαση της εχεμύθειας αλλά εκπλήρωση ενός ανώτερου καθήκοντος προστασίας. Η κρίση αυτή προϋποθέτει πάντοτε τεκμηρίωση, εκτίμηση της αναγκαιότητας και προσεκτική στάθμιση των δικαιωμάτων και των αγαθών που διακυβεύονται.

Καθοριστική σημασία έχει η προστασία των παιδιών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθιερώνει ως υπέρτατο κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, υπενθυμίζοντας ότι κάθε απόφαση που το αφορά οφείλει να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία του. Η έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων κακοποίησης, παραμέλησης ή έκθεσης σε βία δεν αποτελεί μόνο επαγγελματική υποχρέωση· αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ιδιαίτερος είναι και ο ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολικών μονάδων βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή πληροφόρησης ή αναγνώρισης ενδείξεων κακοποίησης, παραμέλησης ή έκθεσης ενός παιδιού σε βία. Ο ρόλος τους δεν είναι ανακριτικός ούτε διαγνωστικός. Είναι όμως καθοριστικός ως προς την έγκαιρη ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών προστασίας και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, στο πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας, η νομοθεσία προβλέπει ειδικές διαδικασίες ενεργοποίησης των αρμόδιων αρχών όταν διαπιστώνεται κίνδυνος για το θύμα. Η πρόβλεψη αυτή αποτυπώνει μια βαθιά ανθρωποκεντρική αρχή του δικαίου: το απόρρητο θεσπίστηκε για να προστατεύει τον άνθρωπο και όχι τον κίνδυνο που τον απειλεί.

Η ίδια λογική διαπερνά και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά συνυπάρχει με το δικαίωμα στη ζωή, την ασφάλεια και την προστασία από απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Ακόμη και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων αναγνωρίζει ότι, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η προστασία ζωτικών συμφερόντων ενός προσώπου μπορεί να δικαιολογήσει την αναγκαία κοινοποίηση πληροφοριών για την αποτροπή σοβαρής βλάβης.

Η προστασία των ευάλωτων προσώπων, ωστόσο, δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των επαγγελματιών και των θεσμών. Αν και ο νόμος αναθέτει ειδικές υποχρεώσεις σε όσους εργάζονται με παιδιά και ευάλωτα άτομα, η προστασία της ζωής, της ασφάλειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Κάθε πολίτης που γίνεται μάρτυρας ενδείξεων κακοποίησης, παραμέλησης ή βίας οφείλει να μην παραμένει αδιάφορος. Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών ή αρχών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία ενός ανθρώπου.

Το μέτρο μιας ευνομούμενης πολιτείας δεν εξαντλείται στην ικανότητά της να παρεμβαίνει μετά την παραβίαση του νόμου. Κρίνεται πρωτίστως από τη δυνατότητά της να προλαμβάνει τη βλάβη και να λειτουργεί ως θεσμική ασπίδα για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο. Η ανθρώπινη ζωή, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια δεν αποτελούν απλώς έννομα αγαθά προς προστασία· αποτελούν το θεμέλιο και τον καθρέφτη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των θεσμών της.